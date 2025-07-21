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СМИ оценили состояние сохранившихся бомбоубежищ в Германии - 21.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ оценили состояние сохранившихся бомбоубежищ в Германии
СМИ оценили состояние сохранившихся бомбоубежищ в Германии - 21.07.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили состояние сохранившихся бомбоубежищ в Германии
Сотни бомбоубежищ, сохранившихся в Германии со времен холодной войны и не перестроенных под другие виды деятельности, не функционируют и не смогут принять людей | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T12:37+0300
2025-07-21T12:37+0300
общество
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Сотни бомбоубежищ, сохранившихся в Германии со времен холодной войны и не перестроенных под другие виды деятельности, не функционируют и не смогут принять людей в случае необходимости, пишет газета Wall Street Journal. Как напоминает издание, из примерно двух тысяч бункеров и бомбоубежищ, действовавших в Германии во времена Холодной войны, сохранилось лишь 580, в которых лишь теоретически могли бы разместиться 480 тысяч человек, что составляет половину процента населения страны. "Техническое обслуживание и ремонт оборудования гражданской защиты больше не проводятся... Оставшиеся в стране убежища, включая четыре объекта в Берлине, не функционируют и не находятся в рабочем состоянии, - цитирует издание неназванного представителя немецкого правительства. Отмечается, что сейчас власти спешат исправить ситуацию, составляя списки общественных мест, которые можно быстро и недорого превратить в убежища, однако аналитики сообщили изданию, что правительство только начинает прорабатывать то, как они должны выглядеть. На этом фоне все больше немцев обращаются к специализированным строительным компаниям, чтобы переоборудовать свои подвалы в частные бункеры. Wall Street Journal также уточняет, что возможная реконструкция прежних бункеров, многие из которых были переоборудованы в галереи и клубы, потребует больших затрат и времени, а в некоторых случаях может обеспечить лишь ограниченную защиту. Ранее газета Bild сообщила, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует представить концепцию по усилению системы гражданской обороны, предусматривающую развитие сети убежищ и системы оповещения. По информации Bild, правительство намерено сконцентрироваться не на строительстве новых бункеров, а на переоборудовании станций метро, туннелей и подземных парковок.
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общество , германия, берлин, bild
Общество , ГЕРМАНИЯ, Берлин, Bild
12:37 21.07.2025
 
СМИ оценили состояние сохранившихся бомбоубежищ в Германии

WSJ: оставшиеся в Германии бомбоубежища не смогут принять людей

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Сотни бомбоубежищ, сохранившихся в Германии со времен холодной войны и не перестроенных под другие виды деятельности, не функционируют и не смогут принять людей в случае необходимости, пишет газета Wall Street Journal.
Как напоминает издание, из примерно двух тысяч бункеров и бомбоубежищ, действовавших в Германии во времена Холодной войны, сохранилось лишь 580, в которых лишь теоретически могли бы разместиться 480 тысяч человек, что составляет половину процента населения страны.
"Техническое обслуживание и ремонт оборудования гражданской защиты больше не проводятся... Оставшиеся в стране убежища, включая четыре объекта в Берлине, не функционируют и не находятся в рабочем состоянии, - цитирует издание неназванного представителя немецкого правительства.
Отмечается, что сейчас власти спешат исправить ситуацию, составляя списки общественных мест, которые можно быстро и недорого превратить в убежища, однако аналитики сообщили изданию, что правительство только начинает прорабатывать то, как они должны выглядеть. На этом фоне все больше немцев обращаются к специализированным строительным компаниям, чтобы переоборудовать свои подвалы в частные бункеры.
Wall Street Journal также уточняет, что возможная реконструкция прежних бункеров, многие из которых были переоборудованы в галереи и клубы, потребует больших затрат и времени, а в некоторых случаях может обеспечить лишь ограниченную защиту.
Ранее газета Bild сообщила, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует представить концепцию по усилению системы гражданской обороны, предусматривающую развитие сети убежищ и системы оповещения. По информации Bild, правительство намерено сконцентрироваться не на строительстве новых бункеров, а на переоборудовании станций метро, туннелей и подземных парковок.
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