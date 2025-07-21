https://1prime.ru/20250721/sud-859740281.html

Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank

Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank - 21.07.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Т-Банка, требовавшего взыскать более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – около 1,6 миллиарда... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:58+0300

2025-07-21T09:58+0300

2025-07-21T09:58+0300

финансы

банки

бизнес

москва

англия

уэльс

росбанк

т-банк

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Т-Банка, требовавшего взыскать более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – около 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с российского "ИНГ Банк Евразия", подразделения нидерландского ING Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально этот иск в феврале 2024 года был подан Росбанком к нидерландскому ING Bank, его лондонскому филиалу и АО "ИНГ Банк Евразия". В октябре суд по ходатайству истца прекратил рассмотрение требований к иностранным ответчикам. Росбанк объяснил свою просьбу антиисковым запретом, вынесенным Высоким судом правосудия Англии и Уэльса. Два бывших соответчика были переведены в статус третьих лиц. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца с Росбанка на Т-Банк, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, сообщившего, что произошло универсальное правопреемство. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Третьими лицами к делу привлечены также Совкомбанк, Центральный банк, Федеральная налоговая служба (ФНС) России и прокуратура Москвы. Спор связан с синдицированным кредитом в размере 50 миллионов долларов, который Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. Более подробно основания иска в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года по иску Росбанка взыскал солидарно с нидерландского ING Bank и его лондонского филиала около 25 миллионов рублей по этому же кредиту. ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей - Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд. Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Ответчики своих представителей в суд не направляли. Решение не было обжаловано и вступило в силу. ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков.

https://1prime.ru/20250718/t-tekhnologii-859668138.html

москва

англия

уэльс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, англия, уэльс, росбанк, т-банк, совкомбанк