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Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank
Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank - 21.07.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Т-Банка, требовавшего взыскать более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – около 1,6 миллиарда... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T09:58+0300
2025-07-21T09:58+0300
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Т-Банка, требовавшего взыскать более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – около 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с российского "ИНГ Банк Евразия", подразделения нидерландского ING Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально этот иск в феврале 2024 года был подан Росбанком к нидерландскому ING Bank, его лондонскому филиалу и АО "ИНГ Банк Евразия". В октябре суд по ходатайству истца прекратил рассмотрение требований к иностранным ответчикам. Росбанк объяснил свою просьбу антиисковым запретом, вынесенным Высоким судом правосудия Англии и Уэльса. Два бывших соответчика были переведены в статус третьих лиц. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца с Росбанка на Т-Банк, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, сообщившего, что произошло универсальное правопреемство. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Третьими лицами к делу привлечены также Совкомбанк, Центральный банк, Федеральная налоговая служба (ФНС) России и прокуратура Москвы. Спор связан с синдицированным кредитом в размере 50 миллионов долларов, который Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. Более подробно основания иска в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года по иску Росбанка взыскал солидарно с нидерландского ING Bank и его лондонского филиала около 25 миллионов рублей по этому же кредиту. ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей - Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд. Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Ответчики своих представителей в суд не направляли. Решение не было обжаловано и вступило в силу. ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков.
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финансы, банки, бизнес, москва, англия, уэльс, росбанк, т-банк, совкомбанк
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Англия, Уэльс, Росбанк, Т-Банк, Совкомбанк
Суд в Москве отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank
Суд отклонил иск Т-Банка к "дочке" нидерландского ING Bank на 1,6 млрд рублей
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Т-Банка, требовавшего взыскать более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – около 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с российского "ИНГ Банк Евразия", подразделения нидерландского ING Bank, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Изначально этот иск в феврале 2024 года был подан Росбанком к нидерландскому ING Bank, его лондонскому филиалу и АО "ИНГ Банк Евразия". В октябре суд по ходатайству истца прекратил рассмотрение требований к иностранным ответчикам. Росбанк объяснил свою просьбу антиисковым запретом, вынесенным Высоким судом правосудия Англии и Уэльса. Два бывших соответчика были переведены в статус третьих лиц.
Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца с Росбанка на Т-Банк, удовлетворив соответствующее ходатайство истца, сообщившего, что произошло универсальное правопреемство. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Третьими лицами к делу привлечены также Совкомбанк, Центральный банк, Федеральная налоговая служба (ФНС) России и прокуратура Москвы.
Спор связан с синдицированным кредитом в размере 50 миллионов долларов, который Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. Более подробно основания иска в опубликованных материалах суда пока не приводятся.
Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года по иску Росбанка взыскал солидарно с нидерландского ING Bank и его лондонского филиала около 25 миллионов рублей по этому же кредиту. ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей - Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд.
Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Ответчики своих представителей в суд не направляли. Решение не было обжаловано и вступило в силу.
ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков.
Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-июнь составила 12,8 миллиарда рублей