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"Ликвидирован в Киеве". Британцев восхитила операция российской разведки

"Ликвидирован в Киеве". Британцев восхитила операция российской разведки - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Ликвидирован в Киеве". Британцев восхитила операция российской разведки

В начале июля в Киеве был ликвидирован высокопоставленный сотрудник СБУ, полковник Иван Воронич. Это происшествие, как утверждается в публикации британского... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:59+0300

2025-07-21T14:59+0300

2025-07-21T15:03+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

киев

ликвидация

спецслужбы

сбу

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В начале июля в Киеве был ликвидирован высокопоставленный сотрудник СБУ, полковник Иван Воронич. Это происшествие, как утверждается в публикации британского издания UnHerd, продемонстрировало всему миру, что операции российских спецслужб не уступают украинским в дерзости и эффективности. Более того, если раньше экспертное сообщество безоговорочно отдавало первенство в войне спецслужб украинцам, то после ликвидации Воронича ситуация, по словам авторов статьи, начала менять в пользу Российской Федерации.Между тем ответственность за случившееся взяла на себя группировка The Base, которую авторы статьи характеризуют как ультраправую организацию, основанную в Соединенных Штатах экс-подрядчиком Минобороны США Ринальдо Наццаро - предположительно, российским агентом. Примечательно, что указание на его связь с российскими спецслужбами в статье никак не обосновывается.При этом авторы призывают читателей всерьез отнестись к предостережению упомянутой организации, от лица которой якобы было распространено заявление: "Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало".В то же время в материале приводится еще одна версия гибели Воронича, согласно которой ликвидация полковника СБУ якобы стала делом рук созданного в Москве в 2023 году Департамента особых поручений, некоего разведподразделения, которое объединило в себе ресурсы вообще всех специальных служб России для вербовки агентов, ликвидаций и диверсий.Особо отмечается, что это подразделение имеет право не согласовывать свои действия с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250719/smi-859708082.html

киев

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конфликт на украине, киев, ликвидация, спецслужбы, сбу