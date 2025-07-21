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СБУ изъяла в НАБУ и САП материалы против команды Зеленского, сообщил нардеп
СБУ изъяла в НАБУ и САП материалы против команды Зеленского, сообщил нардеп - 21.07.2025, ПРАЙМ
СБУ изъяла в НАБУ и САП материалы против команды Зеленского, сообщил нардеп
Служба безопасности Украины во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:43+0300
2025-07-21T19:43+0300
2025-07-21T19:43+0300
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее в понедельник издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП. "СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского. Речь идёт не просто о технической проверке. Изъяты документы, касающиеся спецопераций, данные о слежках, закладки, стенограммы - весь массив оперативной информации… По сути, СБУ зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой (улица, где находится офис Зеленского – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, обыски прошли в момент, когда глава НАБУ находится в Лондоне в командировке. Там он, как утверждает Дубинский со ссылкой на источники, начал консультации для защиты от давления со стороны украинской власти. При этом в СБУ ранее заверили, что "не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
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украина, сбу, материалы, владимир зеленский, администрация
Происшествия, УКРАИНА, СБУ, материалы, Владимир Зеленский, Администрация
СБУ изъяла в НАБУ и САП материалы против команды Зеленского, сообщил нардеп
Дубинский: СБУ изъяла в НАБУ и САП материалы против окружения Зеленского
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее в понедельник издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
"СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского. Речь идёт не просто о технической проверке. Изъяты документы, касающиеся спецопераций, данные о слежках, закладки, стенограммы - весь массив оперативной информации… По сути, СБУ зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой (улица, где находится офис Зеленского – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, обыски прошли в момент, когда глава НАБУ находится в Лондоне в командировке. Там он, как утверждает Дубинский со ссылкой на источники, начал консультации для защиты от давления со стороны украинской власти.
При этом в СБУ ранее заверили, что "не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
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