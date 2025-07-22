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Главный аэропорт Киргизии изменит трехбуквенный международный код - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Главный аэропорт Киргизии изменит трехбуквенный международный код
Главный аэропорт Киргизии изменит трехбуквенный международный код - 22.07.2025, ПРАЙМ
Главный аэропорт Киргизии изменит трехбуквенный международный код
Трехбуквенный международный код крупнейшего в стране аэропорта столицы Киргизии “Манас” 9 августа будет изменен с FRU на BSZ спустя 34 года после переименования | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:14+0300
2025-07-22T11:14+0300
киргизия
бишкек
аэропорт
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БИШКЕК, 22 июл – ПРАЙМ. Трехбуквенный международный код крупнейшего в стране аэропорта столицы Киргизии “Манас” 9 августа будет изменен с FRU на BSZ спустя 34 года после переименования города Фрунзе в Бишкек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ОАО “Аэропорты Киргизии”. “С 9 августа 2025 года международный аэропорт “Манас” официально сменит свой IATA-код: вместо текущего FRU будет использоваться BSZ. Изменение проводится в соответствии с резолюцией 763 IATA и вступает в силу по завершении 90-дневного срока с момента уведомления, направленного 9 мая 2025 года”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с переходом на новый код компания реализует комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения стабильной работы всех систем и корректного обслуживания рейсов. Основанный в 1878 году город, который впоследствии стал столицей Киргизии, изначально носил название Пишпек. В 1926 году он был переименован во Фрунзе в честь прославленного советского военачальника Михаила Фрунзе. В феврале 1991 году решением Верховного Совета Киргизской ССР он был повторно переименован - уже в Бишкек. В советские времена аэропорт столицы по названию города получил свой первый уникальный трехбуквенный код FRU, выдаваемый международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. После развала СССР и переименования столицы предложение сменить код на новый неоднократно озвучивалось в республике, однако долгое время откладывалось из-за сопутствующих бюрократических сложностей.
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киргизия, бишкек, аэропорт
КИРГИЗИЯ, Бишкек, аэропорт
11:14 22.07.2025
 
Главный аэропорт Киргизии изменит трехбуквенный международный код

Международный код главного аэропорта Киргизии будет изменен с FRU на BSZ

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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БИШКЕК, 22 июл – ПРАЙМ. Трехбуквенный международный код крупнейшего в стране аэропорта столицы Киргизии “Манас” 9 августа будет изменен с FRU на BSZ спустя 34 года после переименования города Фрунзе в Бишкек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ОАО “Аэропорты Киргизии”.
“С 9 августа 2025 года международный аэропорт “Манас” официально сменит свой IATA-код: вместо текущего FRU будет использоваться BSZ. Изменение проводится в соответствии с резолюцией 763 IATA и вступает в силу по завершении 90-дневного срока с момента уведомления, направленного 9 мая 2025 года”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с переходом на новый код компания реализует комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения стабильной работы всех систем и корректного обслуживания рейсов.
Основанный в 1878 году город, который впоследствии стал столицей Киргизии, изначально носил название Пишпек. В 1926 году он был переименован во Фрунзе в честь прославленного советского военачальника Михаила Фрунзе. В феврале 1991 году решением Верховного Совета Киргизской ССР он был повторно переименован - уже в Бишкек.
В советские времена аэропорт столицы по названию города получил свой первый уникальный трехбуквенный код FRU, выдаваемый международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. После развала СССР и переименования столицы предложение сменить код на новый неоднократно озвучивалось в республике, однако долгое время откладывалось из-за сопутствующих бюрократических сложностей.
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