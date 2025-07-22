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В АТОР предупредили о последствиях инцидент на Городецком шлюзе на Волге - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В АТОР предупредили о последствиях инцидент на Городецком шлюзе на Волге
В АТОР предупредили о последствиях инцидент на Городецком шлюзе на Волге - 22.07.2025, ПРАЙМ
В АТОР предупредили о последствиях инцидент на Городецком шлюзе на Волге
Приостановка шлюзования и движения судов на Городецком гидроузле на Волге в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:04+0300
2025-07-22T22:05+0300
происшествия
атор
волга
шлюз
инцидент
речные круизы
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Приостановка шлюзования и движения судов на Городецком гидроузле на Волге в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации, поскольку через него проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге. Круизная компания "ВодоходЪ" уже сообщила о корректировке расписания движения теплоходов 22-23 июля. В ассоциации со ссылкой на данные Росморречфлота сообщили, что в прошлом году через шлюзы Городецкого гидроузла прошло свыше 13 тысяч судов, в том числе и круизных, для которых было выполнено 6,5 тысячи шлюзований. Общий объем пассажирских перевозок превысил 179 тысяч человек. "Работа гидроузла начинается в апреле и заканчивается в конце ноября, поэтому любая приостановка деятельности в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации. Дело в том, что через Городецкий гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге", - заявили в ассоциации.
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атор, волга, шлюз, инцидент, речные круизы
Происшествия, АТОР, Волга, шлюз, инцидент, речные круизы
22:04 22.07.2025 (обновлено: 22:05 22.07.2025)
 
В АТОР предупредили о последствиях инцидент на Городецком шлюзе на Волге

АТОР: Инцидент на шлюзе на Волге может иметь серьезные последствия для круизов

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКанал имени Москвы
Канал имени Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Приостановка шлюзования и движения судов на Городецком гидроузле на Волге в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации, поскольку через него проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге. Круизная компания "ВодоходЪ" уже сообщила о корректировке расписания движения теплоходов 22-23 июля.
В ассоциации со ссылкой на данные Росморречфлота сообщили, что в прошлом году через шлюзы Городецкого гидроузла прошло свыше 13 тысяч судов, в том числе и круизных, для которых было выполнено 6,5 тысячи шлюзований. Общий объем пассажирских перевозок превысил 179 тысяч человек.
"Работа гидроузла начинается в апреле и заканчивается в конце ноября, поэтому любая приостановка деятельности в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации. Дело в том, что через Городецкий гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга к городам на средней Волге", - заявили в ассоциации.
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ПроисшествияАТОРВолгашлюзинцидентречные круизы
 
 
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