https://1prime.ru/20250722/irak-859769539.html

Ирак изучает предложение Турции по новому соглашению по энергетике

Ирак изучает предложение Турции по новому соглашению по энергетике - 22.07.2025, ПРАЙМ

Ирак изучает предложение Турции по новому соглашению по энергетике

Власти Ирака изучают предложение Турции по поводу нового соглашения о сотрудничестве в энергетике взамен договора о поставках нефти через нефтепровод... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T01:22+0300

2025-07-22T01:22+0300

2025-07-22T01:22+0300

энергетика

нефть

газ

ирак

турция

иракский курдистан

somo

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859769539.jpg?1753136529

ДОХА, 22 июл - ПРАЙМ. Власти Ирака изучают предложение Турции по поводу нового соглашения о сотрудничестве в энергетике взамен договора о поставках нефти через нефтепровод Киркук-Джейхан, который перестанет действовать летом 2026 года, говорится в поступившем РИА Новости сообщении иракского министерства нефти. В понедельник в официальном турецком вестнике Resmi Gazete появился указ президента о прекращении Турцией летом следующего года действия соглашения о нефтепроводе из иракского Киркука в турецкий порт Джейхан. "Срок действия соглашения о трубопроводе между Ираком и Турцией, подписанного между двумя соседними странами в 1973 году и измененного в 2010 году, завершается в июле 2026 года. В случае расторжения договора одна из сторон должна направить другой письменное уведомление за год до истечения его срока действия, поэтому правительство Турции сегодня приняло решение о расторжении соглашения", - пояснил официальный источник в министерстве решение, принятое турецкими властями. По его словам, иракское правительство в лице министерства нефти с июля 2024 года ведёт переговоры с турецкой стороной о продлении этого соглашения, в связи с чем министерство энергетики Турции направило ему письмо, в котором выразило желание заключить новое соглашение о сотрудничестве в области энергетики, более комплексное, чем предыдущее. Как пояснил представитель миннефти Ирака, предложение Турции включает пункты о сотрудничестве в нефтегазовой области, нефтехимической промышленности и электроэнергетике. "Министерство нефти изучает проект соглашения, представленный турецкой стороной, и ведёт с ней переговоры по этому поводу для достижения формулировок, отвечающих интересам Ирака и Турции", - добавил он. Нефтепровод, по которому нефть поступала из Иракского Курдистана в Турцию, был введен в эксплуатацию в 1976 году и ранее обеспечивал около 0,5% мирового предложения нефти. В 2010 году срок действия соглашения о нефтепроводе был продлен на 15 лет, однако фактически поставки нефти через нефтепровод прекратились в 2023 году после того, как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде: власти Ирака заявляли, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без согласия властей в Багдаде. Турция тогда прекратила прокачку около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до Джейхана. Правительство Ирака 17 июля договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с его месторождений через федеральную экспортную компанию взамен на оплату фиксированной суммы. Согласно решению, федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тысяч баррелей в день. При этом в регионе добывается 280 тысяч баррелей нефти в сутки, но её часть его власти будут оставлять на собственные нужды. Согласно договоренности, министерство финансов Ирака начнет выплачивать заработную плату местным работникам за май в качестве начала реализации соглашения после того, как федеральное министерство нефти и компания SOMO подтвердят получение полного объема нефти, оговоренного в соглашении в размере 230 тысяч баррелей в день в Джейхане. Федеральное правительство Ирака ранее не раз требовало от властей Иракского Курдистана передавать ему сырую нефть, поскольку, по его словам, ее экспорт курдскими властями наносил ущерб государственным доходам, вынудив Багдад сократить добычу на других месторождениях для выполнения квот ОПЕК.

ирак

турция

иракский курдистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, ирак, турция, иракский курдистан, somo, опек