https://1prime.ru/20250722/kara-859769353.html

Прощание с режиссером Юрием Карой пройдет в Москве

Прощание с режиссером Юрием Карой пройдет в Москве - 22.07.2025, ПРАЙМ

Прощание с режиссером Юрием Карой пройдет в Москве

Церемония прощания с Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, кавалером Ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой пройдет во | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T00:55+0300

2025-07-22T00:55+0300

2025-07-22T00:55+0300

общество

россия

крым

донецк

владимир путин

вячеслав володин

сергей аксенов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859769353.jpg?1753134904

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, кавалером Ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой пройдет во вторник в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем его похоронят на Троекуровском кладбище. Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет 16 июля. Гражданская панихида и отпевание состоятся в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 11.00 мск. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент России Владимир Путин, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов, Союз кинематографистов России и другие. Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Кара снял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером таких картин, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я – кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".

крым

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, крым, донецк, владимир путин, вячеслав володин, сергей аксенов, госдума