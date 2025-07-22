https://1prime.ru/20250722/kbr-859771276.html

В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя

В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя - 22.07.2025, ПРАЙМ

В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя

Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T05:50+0300

2025-07-22T05:50+0300

2025-07-22T05:50+0300

бизнес

туризм

экономика

кабардино-балкария

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859771276.jpg?1753152625

НАЛЬЧИК, 22 июл - ПРАЙМ. Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят оставаться на местах, сообщила администрация района. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. "Напоминаем, что в настоящее время остановлено автомобильное движение на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в обоих направлениях. Отметим, что объездные дороги также перекрыты в целях безопасности", - говорится в сообщении. Власти просят местных жителей и туристов оставаться на местах и не предпринимать попыток проезда через закрытые участки. "Дополнительная информация о восстановлении автомобильного движения будет опубликована позднее", - отметили в администрации. Глава региона Казбек Коков сообщил, что волны схода селя продолжаются, в городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения в средней школе.

кабардино-балкария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, кабардино-балкария, мчс