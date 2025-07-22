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В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя
В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя - 22.07.2025, ПРАЙМ
В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя
Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T05:50+0300
2025-07-22T05:50+0300
бизнес
туризм
экономика
кабардино-балкария
мчс
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НАЛЬЧИК, 22 июл - ПРАЙМ. Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят оставаться на местах, сообщила администрация района. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. "Напоминаем, что в настоящее время остановлено автомобильное движение на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в обоих направлениях. Отметим, что объездные дороги также перекрыты в целях безопасности", - говорится в сообщении. Власти просят местных жителей и туристов оставаться на местах и не предпринимать попыток проезда через закрытые участки. "Дополнительная информация о восстановлении автомобильного движения будет опубликована позднее", - отметили в администрации. Глава региона Казбек Коков сообщил, что волны схода селя продолжаются, в городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения в средней школе.
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бизнес, туризм, кабардино-балкария, мчс
Бизнес, Туризм, Экономика, Кабардино-Балкария, МЧС
05:50 22.07.2025
 
В КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя

В Эльбрусском районе КБР перекрыли объездные дороги в районе схода селя

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НАЛЬЧИК, 22 июл - ПРАЙМ. Объездные дороги в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии перекрыты в целях безопасности, туристов и местных жителей просят оставаться на местах, сообщила администрация района.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, люди, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Позже ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате схода селя произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" и вынос селевой массы в районе поврежденного моста. Движение на этом участке автодороги закрыто в обоих направлениях, при этом имеется объездная дорога. Водителям рекомендовали воздержаться от движения в данном направлении. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС.
"Напоминаем, что в настоящее время остановлено автомобильное движение на федеральной трассе "Прохладный - Баксан - Эльбрус" в обоих направлениях. Отметим, что объездные дороги также перекрыты в целях безопасности", - говорится в сообщении.
Власти просят местных жителей и туристов оставаться на местах и не предпринимать попыток проезда через закрытые участки.
"Дополнительная информация о восстановлении автомобильного движения будет опубликована позднее", - отметили в администрации.
Глава региона Казбек Коков сообщил, что волны схода селя продолжаются, в городе работает оперативный штаб, создан пункт временного размещения в средней школе.
 
ЭкономикаБизнесТуризмКабардино-БалкарияМЧС
 
 
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