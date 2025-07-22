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В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/konteynery-859786638.html
В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка
В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка
Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 3,161 миллиона TEU, сообщает транспортная... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:03+0300
2025-07-22T15:04+0300
экономика
россия
fesco
контейнеры
рынок
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 3,161 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в период с января по июнь текущего года снизился на 4,9% относительно первого полугодия 2024 года, до 3,161 миллиона TEU", - говорится в сообщении. В Fesco добавили, что импорт снизился на 8% и составил 1,321 миллиона TEU, железнодорожный транзит - на 6%, до 283 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 14%, до 588 тысяч TEU. При этом контейнерный экспорт продемонстрировал рост на 7% и достиг 969 тысяч TEU. "Экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы в Китай остаются наиболее динамичным направлением - рост 16% в сравнении с шестью месяцами прошлого года. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 8%, через порт Новороссийск – на 4%, через порты Северо-Запада сократился на 10%", - отметили в компании. Импортные отправки контейнеров через порты Балтики в первом полугодии выросли на 9% в годовом выражении, через Новороссийск - на 10%, через порты Дальнего Востока они сократились на 19%. "В июне 2025 года контейнерный рынок России сократился на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 490 тысяч TEU", - заключили в компании.
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россия, fesco, контейнеры, рынок
Экономика, РОССИЯ, Fesco, Контейнеры, Рынок
15:03 22.07.2025 (обновлено: 15:04 22.07.2025)
 
В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка

Fesco: контейнерный рынок РФ в I полугодии сократился на 4,9%, до 3,16 млн TEU

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 3,161 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco.
"Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в период с января по июнь текущего года снизился на 4,9% относительно первого полугодия 2024 года, до 3,161 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
В Fesco добавили, что импорт снизился на 8% и составил 1,321 миллиона TEU, железнодорожный транзит - на 6%, до 283 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 14%, до 588 тысяч TEU. При этом контейнерный экспорт продемонстрировал рост на 7% и достиг 969 тысяч TEU.
"Экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы в Китай остаются наиболее динамичным направлением - рост 16% в сравнении с шестью месяцами прошлого года. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 8%, через порт Новороссийск – на 4%, через порты Северо-Запада сократился на 10%", - отметили в компании.
Импортные отправки контейнеров через порты Балтики в первом полугодии выросли на 9% в годовом выражении, через Новороссийск - на 10%, через порты Дальнего Востока они сократились на 19%.
"В июне 2025 года контейнерный рынок России сократился на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 490 тысяч TEU", - заключили в компании.
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