https://1prime.ru/20250722/konteynery-859786638.html

В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка

В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Fesco сообщили о сокращении российского контейнерного рынка

Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 3,161 миллиона TEU, сообщает транспортная... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:03+0300

2025-07-22T15:03+0300

2025-07-22T15:04+0300

экономика

россия

fesco

контейнеры

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75227/74/752277464_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_1e3a8a295616959bd2731ab73b2ccc24.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 4,9% в годовом выражении и составил 3,161 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в период с января по июнь текущего года снизился на 4,9% относительно первого полугодия 2024 года, до 3,161 миллиона TEU", - говорится в сообщении. В Fesco добавили, что импорт снизился на 8% и составил 1,321 миллиона TEU, железнодорожный транзит - на 6%, до 283 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 14%, до 588 тысяч TEU. При этом контейнерный экспорт продемонстрировал рост на 7% и достиг 969 тысяч TEU. "Экспортные перевозки через сухопутные погранпереходы в Китай остаются наиболее динамичным направлением - рост 16% в сравнении с шестью месяцами прошлого года. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 8%, через порт Новороссийск – на 4%, через порты Северо-Запада сократился на 10%", - отметили в компании. Импортные отправки контейнеров через порты Балтики в первом полугодии выросли на 9% в годовом выражении, через Новороссийск - на 10%, через порты Дальнего Востока они сократились на 19%. "В июне 2025 года контейнерный рынок России сократился на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 490 тысяч TEU", - заключили в компании.

https://1prime.ru/20250611/rzhd-858405167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, fesco, контейнеры, рынок