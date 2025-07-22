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Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/lavrov-859786328.html
Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ
Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ
Механизмы расчетов с африканскими и другими торговыми партнерами России, несмотря на западные санкции, эффективно действуют и совершенствуются, рассказал глава... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:00+0300
2025-07-22T15:01+0300
экономика
сергей лавров
россия
партнеры
расчеты
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Механизмы расчетов с африканскими и другими торговыми партнерами России, несмотря на западные санкции, эффективно действуют и совершенствуются, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Механизмы уже давно функционируют, совершенствуются и касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только... Механизмы расчетов и с африканскими друзьями, и со всеми другими нашими торговыми партнерами, конечно же, есть, и они эффективно действуют", - подчеркнул министр на пресс-конференции после переговоров с мозамбикской коллегой Марией Лукаш. Лавров указал на существование механизмов, которые не зависят от капризов тех, кто хотел бы использовать экономические санкции для удержания гегемонии. "Это не получится, потому что объективный ход истории идет в абсолютно другом направлении - направлении многополярности, равноправия, тех принципов, которые записаны в уставе ООН, но никогда Западом не соблюдались. Теперь пришло время считаться с объективной реальностью", - добавил глава МИД России.
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сергей лавров, россия, партнеры, расчеты
Экономика, Сергей Лавров, РОССИЯ, партнеры, расчеты
15:00 22.07.2025 (обновлено: 15:01 22.07.2025)
 
Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчетов с партнерами РФ

Лавров: механизмы расчетов с партнерами РФ совершенствуется, несмотря на санкции

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Механизмы расчетов с африканскими и другими торговыми партнерами России, несмотря на западные санкции, эффективно действуют и совершенствуются, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Механизмы уже давно функционируют, совершенствуются и касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только... Механизмы расчетов и с африканскими друзьями, и со всеми другими нашими торговыми партнерами, конечно же, есть, и они эффективно действуют", - подчеркнул министр на пресс-конференции после переговоров с мозамбикской коллегой Марией Лукаш.
Лавров указал на существование механизмов, которые не зависят от капризов тех, кто хотел бы использовать экономические санкции для удержания гегемонии.
"Это не получится, потому что объективный ход истории идет в абсолютно другом направлении - направлении многополярности, равноправия, тех принципов, которые записаны в уставе ООН, но никогда Западом не соблюдались. Теперь пришло время считаться с объективной реальностью", - добавил глава МИД России.
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