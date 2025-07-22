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Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть

Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть - 22.07.2025, ПРАЙМ

Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть

В честь запуска "Автомобильной лотереи "Рольф" от бренда "Национальная Лотерея" 20 июля на VK Fest в Москве состоялся розыгрыш автомобиля - победителем стал... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T08:11+0300

2025-07-22T08:11+0300

2025-07-22T08:11+0300

лотерея

авто

смоленск

выигрыш в лотерею

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В честь запуска "Автомобильной лотереи "Рольф" от бренда "Национальная Лотерея" 20 июля на VK Fest в Москве состоялся розыгрыш автомобиля - победителем стал IT-инженер Александр из Смоленска, который ради этого выигрыша купил более 1,7 тысячи билетов новой лотереи, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Я поехал с другом на фестиваль в Москву. Я увидел рекламу в приложении о розыгрыше машины, но сильно в подробности не вдавался. А на стенде и машина стояла, и людей много было. С другом обсудили и решили попробовать", – рассказал сам победитель. "Мне кажется, мало кто купил столько билетов, сколько я", – добавил Александр. На выигранном автомобиле мужчина планирует отправиться в путешествие: "Есть идея съездить в Краснодарский край".

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