Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250722/lotereya-859772912.html
Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть
Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть - 22.07.2025, ПРАЙМ
Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть
В честь запуска "Автомобильной лотереи "Рольф" от бренда "Национальная Лотерея" 20 июля на VK Fest в Москве состоялся розыгрыш автомобиля - победителем стал... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:11+0300
2025-07-22T08:11+0300
лотерея
авто
смоленск
выигрыш в лотерею
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/07/842470736_0:177:3393:2086_1920x0_80_0_0_025ae6500d0d71aa2b5e6a6f489b6be6.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В честь запуска "Автомобильной лотереи "Рольф" от бренда "Национальная Лотерея" 20 июля на VK Fest в Москве состоялся розыгрыш автомобиля - победителем стал IT-инженер Александр из Смоленска, который ради этого выигрыша купил более 1,7 тысячи билетов новой лотереи, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Я поехал с другом на фестиваль в Москву. Я увидел рекламу в приложении о розыгрыше машины, но сильно в подробности не вдавался. А на стенде и машина стояла, и людей много было. С другом обсудили и решили попробовать", – рассказал сам победитель. "Мне кажется, мало кто купил столько билетов, сколько я", – добавил Александр. На выигранном автомобиле мужчина планирует отправиться в путешествие: "Есть идея съездить в Краснодарский край".
https://1prime.ru/20250628/lotereya-858986667.html
смоленск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/07/842470736_189:0:3205:2262_1920x0_80_0_0_0017e26624b5be08fa00ad2e3cabfeb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лотерея, авто, смоленск, выигрыш в лотерею
лотерея, Авто, Смоленск, выигрыш в лотерею
08:11 22.07.2025
 
Инженер из Смоленска купил 1,7 тысячи лотерейных билетов и сумел выиграть

Смоленский инженер купил 1,7 тыс лотерейных билетов на 100 тыс рублей и выиграл авто

© Фото : Пресс-служба бренда «Национальная Лотерея»Лотерея
Лотерея - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба бренда «Национальная Лотерея»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В честь запуска "Автомобильной лотереи "Рольф" от бренда "Национальная Лотерея" 20 июля на VK Fest в Москве состоялся розыгрыш автомобиля - победителем стал IT-инженер Александр из Смоленска, который ради этого выигрыша купил более 1,7 тысячи билетов новой лотереи, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"Я поехал с другом на фестиваль в Москву. Я увидел рекламу в приложении о розыгрыше машины, но сильно в подробности не вдавался. А на стенде и машина стояла, и людей много было. С другом обсудили и решили попробовать", – рассказал сам победитель.
"Мне кажется, мало кто купил столько билетов, сколько я", – добавил Александр.
На выигранном автомобиле мужчина планирует отправиться в путешествие: "Есть идея съездить в Краснодарский край".
Лотерейные билеты Русского лото - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею
28 июня, 11:47
 
лотереяАвтоСмоленсквыигрыш в лотерею
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала