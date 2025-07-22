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В продажу поступил новый кроссовер "Москвич 8" - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В продажу поступил новый кроссовер "Москвич 8"
В продажу поступил новый кроссовер "Москвич 8" - 22.07.2025, ПРАЙМ
В продажу поступил новый кроссовер "Москвич 8"
Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона рублей, сообщил завод "Москвич". | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:52+0300
2025-07-22T13:52+0300
авто
москвич
автомобиль "москвич"
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона рублей, сообщил завод "Москвич". "Наш новый флагман "Москвич 8" уже в продаже!.. Цена от 2 980 000 ₽", - сообщил завод в своем Telegram-канале. Машина имеет салон на семь мест, двигатель мощностью 174 лошадиных силы и семиступенчатый "робот". Завод подчеркнул, что скоро автомобиль появится в дилерских центрах "Москвич". Ранее, 15 июля, столичный департамент транспорта сообщал, что продажи "Москвич 8" начнутся "в самое ближайшее время". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке еще три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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авто, москвич, автомобиль "москвич"
Авто, Москвич, автомобиль "Москвич"
13:52 22.07.2025
 
В продажу поступил новый кроссовер "Москвич 8"

"Москвич": новый кроссовер "Москвич 8" доступен для покупки от 2,98 млн рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 8"
Автомобиль Москвич 8 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона рублей, сообщил завод "Москвич".
"Наш новый флагман "Москвич 8" уже в продаже!.. Цена от 2 980 000 ₽", - сообщил завод в своем Telegram-канале.
Машина имеет салон на семь мест, двигатель мощностью 174 лошадиных силы и семиступенчатый "робот".
Завод подчеркнул, что скоро автомобиль появится в дилерских центрах "Москвич".
Ранее, 15 июля, столичный департамент транспорта сообщал, что продажи "Москвич 8" начнутся "в самое ближайшее время".
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке еще три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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