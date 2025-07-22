Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть падают во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250722/neft-859773753.html
Цены на нефть падают во вторник
Цены на нефть падают во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть падают во вторник
Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:55+0300
2025-07-22T08:55+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65%, до 68,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,48 доллара. "Опасения по поводу широкого спроса на нефть продолжают сохраняться на фоне растущей напряженности в мировой торговле, особенно на фоне того, что рынки продолжают следить за последними угрозами относительно пошлин крупнейших мировых экономик и заявлениями президента США Дональда Трампа до наступления 1 августа", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
https://1prime.ru/20250721/neft-i-gaz-859760089.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
08:55 22.07.2025
 
Цены на нефть падают во вторник

Нефть дешевеет на беспокойстве инвесторов вокруг мирового спроса

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65%, до 68,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,48 доллара.
"Опасения по поводу широкого спроса на нефть продолжают сохраняться на фоне растущей напряженности в мировой торговле, особенно на фоне того, что рынки продолжают следить за последними угрозами относительно пошлин крупнейших мировых экономик и заявлениями президента США Дональда Трампа до наступления 1 августа", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Добыча нефти.
Рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике
Вчера, 17:45
 
ЭнергетикаНефтьРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала