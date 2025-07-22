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Цены на нефть падают во вторник
Цены на нефть падают во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть падают во вторник
Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:55+0300
2025-07-22T08:55+0300
2025-07-22T08:55+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65%, до 68,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,48 доллара. "Опасения по поводу широкого спроса на нефть продолжают сохраняться на фоне растущей напряженности в мировой торговле, особенно на фоне того, что рынки продолжают следить за последними угрозами относительно пошлин крупнейших мировых экономик и заявлениями президента США Дональда Трампа до наступления 1 августа", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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нефть, рынок
Цены на нефть падают во вторник
Нефть дешевеет на беспокойстве инвесторов вокруг мирового спроса
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне обеспокоенности инвесторов относительно мирового спроса в условиях неопределенности торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65%, до 68,76 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,48 доллара.
"Опасения по поводу широкого спроса на нефть продолжают сохраняться на фоне растущей напряженности в мировой торговле, особенно на фоне того, что рынки продолжают следить за последними угрозами относительно пошлин крупнейших мировых экономик и заявлениями президента США Дональда Трампа до наступления 1 августа", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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