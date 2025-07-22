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Китайская CNOOC запустила добычу нефти в Бохайском заливе

Китайская CNOOC запустила добычу нефти в Бохайском заливе - 22.07.2025, ПРАЙМ

Китайская CNOOC запустила добычу нефти в Бохайском заливе

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) во вторник объявила о запуске в эксплуатацию первой фазы самого крупного месторождения тяжелой нефти в Бохайском | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:24+0300

2025-07-22T12:24+0300

2025-07-22T12:24+0300

энергетика

китай

cnooc

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) во вторник объявила о запуске в эксплуатацию первой фазы самого крупного месторождения тяжелой нефти в Бохайском заливе Kenli 10-2, сообщает компания. Нефтяное месторождение Kenli 10-2 - это первое литологическое нефтяное месторождение с объемом в 100 миллионов тонн, обнаруженное в мелководной зоне Бохайского залива. Средняя глубина составляет около 20 метров. Планируется, что проект выйдет на мощность 19 400 баррелей в день уже в 2026 году. Всего предстоит пробурить 79 скважин, сообщается на официальном сайте компании. "Это одна из самых сложных производственных платформ в районе Бохай и первая крупномасштабная платформа теплового воздействия на пласт для тяжёлой нефти в южной части Бохайского залива", - говорится в сообщении компании. "Успешный запуск добычи на этом проекте знаменует собой новый этап в освоении сложных месторождений тяжёлой нефти в акватории Китая. Проект станет мощной опорой для достижения годового плана добычи в 40 миллионов тонн на Бохайском нефтяном месторождении и внесёт вклад в развитие компании", - сказал генеральный директор CNOOC Ян Хунтао. Добывать нефть на территории месторождения очень трудно, так как запасы находятся далеко друг от друга, геологические условия сложные, а диапазон вязкости нефти в недрах очень широкий, отмечает издание Global Times. Всего в Китае в первом полугодии этого года было добыто 108,48 миллиона тонн нефти, рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 1,3%. Объем переработки нефти за январь-июнь достиг 361,61 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 1,6%.

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китай, cnooc, нефть, добыча нефти