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В Белоруссии отметили рост добычи нефти в стране в I полугодии - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В Белоруссии отметили рост добычи нефти в стране в I полугодии
В Белоруссии отметили рост добычи нефти в стране в I полугодии - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии отметили рост добычи нефти в стране в I полугодии
Добыча нефти в Белоруссии за первое полугодие 2025 года выросла более чем на 4,5%, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:54+0300
2025-07-22T13:54+0300
энергетика
белоруссия
нефть
белнефтехим
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МИНСК, 22 июл – ПРАЙМ. Добыча нефти в Белоруссии за первое полугодие 2025 года выросла более чем на 4,5%, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан. "За шесть месяцев этого года объем добываемой нефти составил с приростом к уроню прошлого года более 4,5%", - приводит слова руководителя концерна агентство Белта. Он подчеркнул, что положительная динамика обеспечивается прежде всего благодаря опыту мирового уровня, которым обладают специалисты "Белоруснефти". Икан подчеркнул, что этот опыт позволяет эффективно добывать нефть с постоянным приростом как добываемых, так и разведываемых объемов. "В этом году мы планируем добыть чуть более 2 миллионов тонн нефти", - заявил Икан. По его словам, белорусская нефть хорошего качества. Например, она легче, чем российская, и из нее больший выход светлых нефтепродуктов. Генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов в свою очередь заявил, что такие объемы добычи нефти в стране в последний раз были в 1992-1993 годах. "С добычей нефти у нас в стране есть перспективы. Я думаю, еще не сделаны последние открытия, которые вносят свой вклад в потенциал экономики нашей страны", - добавил гендиректор "Белоруснефти". Ляхов высказал мнение, что есть шанс открытия более крупных месторождений, но сегодня основной рост добычи нефти в стране связан с трудноизвлекаемыми запасами, которые находятся на действующих месторождениях.
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белоруссия, нефть, белнефтехим
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, Нефть, Белнефтехим
13:54 22.07.2025
 
В Белоруссии отметили рост добычи нефти в стране в I полугодии

"Белнефтехим": добыча нефти в Белоруссии в первом полугодии выросла более чем на 4,5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МИНСК, 22 июл – ПРАЙМ. Добыча нефти в Белоруссии за первое полугодие 2025 года выросла более чем на 4,5%, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан.
"За шесть месяцев этого года объем добываемой нефти составил с приростом к уроню прошлого года более 4,5%", - приводит слова руководителя концерна агентство Белта.
Он подчеркнул, что положительная динамика обеспечивается прежде всего благодаря опыту мирового уровня, которым обладают специалисты "Белоруснефти". Икан подчеркнул, что этот опыт позволяет эффективно добывать нефть с постоянным приростом как добываемых, так и разведываемых объемов.
"В этом году мы планируем добыть чуть более 2 миллионов тонн нефти", - заявил Икан. По его словам, белорусская нефть хорошего качества. Например, она легче, чем российская, и из нее больший выход светлых нефтепродуктов.
Генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов в свою очередь заявил, что такие объемы добычи нефти в стране в последний раз были в 1992-1993 годах. "С добычей нефти у нас в стране есть перспективы. Я думаю, еще не сделаны последние открытия, которые вносят свой вклад в потенциал экономики нашей страны", - добавил гендиректор "Белоруснефти".
Ляхов высказал мнение, что есть шанс открытия более крупных месторождений, но сегодня основной рост добычи нефти в стране связан с трудноизвлекаемыми запасами, которые находятся на действующих месторождениях.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ЭнергетикаБЕЛОРУССИЯНефтьБелнефтехим
 
 
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