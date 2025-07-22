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Нефть дешевеет на ожиданиях снижения спроса и роста предложения

Нефть дешевеет на ожиданиях снижения спроса и роста предложения - 22.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях снижения спроса и роста предложения

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы падения до 1% и более на ожиданиях снижения спроса и роста предложения, свидетельствуют данные торгов и... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:05+0300

2025-07-22T15:05+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы падения до 1% и более на ожиданиях снижения спроса и роста предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,03% относительно предыдущего закрытия, до 68,5 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 65,25 доллара. Утром нефть дешевела в меньшей степени, и уже тогда, по мнению экспертов, на котировки давили опасения относительно глобальных макроэкономических перспектив и, соответственно, неуверенность в спросе на сырьё в свете ожидания новых импортных пошлин, вводимых в США с августа. Основной причиной удешевления нефти стало обострение торговых отношений между США и Евросоюзом — решение по поводу возможных импортных тарифов до 30% снижает ожидания глобального спроса, прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. "Одновременно новые санкции США в отношении российской нефти и рост производства в контуре ОПЕК+ усиливают и так заметное давление", - добавил он. По словам эксперта, в краткосрочной перспективе стоимость Brent, вероятно, останется в диапазоне 67-70 долларов за баррель. С одной стороны, на цену продолжат влиять макроэкономическая неопределенность, а с другой - сдержанный спрос из Азии и устойчивый экспорт из России, считает аналитик. Инвесторы ожидают в среду публикации статистики запасов нефти в США за неделю по 18 июля. За предыдущую неделю, по 11 июля, коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 3,9 миллиона баррелей.

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нефть, рынок, сша, азия, ес, ук альфа-капитал, опек