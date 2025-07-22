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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель - 22.07.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:53+0300
2025-07-22T16:53+0300
2025-07-22T16:53+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,18% относительно предыдущего закрытия. до 68,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,23%, до 65,14 доллара. А минутами ранее WTI достигла отметки в 64,96 доллара, опустившись ниже 65 долларов впервые с 16 июля.
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нефть
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усиливают снижение во вторник днем
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,18% относительно предыдущего закрытия. до 68,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,23%, до 65,14 доллара. А минутами ранее WTI достигла отметки в 64,96 доллара, опустившись ниже 65 долларов впервые с 16 июля.
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