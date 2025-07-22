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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель - 22.07.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:53+0300
2025-07-22T16:53+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,18% относительно предыдущего закрытия. до 68,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,23%, до 65,14 доллара. А минутами ранее WTI достигла отметки в 64,96 доллара, опустившись ниже 65 долларов впервые с 16 июля.
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нефть
Энергетика, Нефть
16:53 22.07.2025
 
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель

Мировые цены на нефть усиливают снижение во вторник днем

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,18% относительно предыдущего закрытия. до 68,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,23%, до 65,14 доллара. А минутами ранее WTI достигла отметки в 64,96 доллара, опустившись ниже 65 долларов впервые с 16 июля.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ЭнергетикаНефть
 
 
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