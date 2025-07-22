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Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель - 22.07.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T16:53+0300

2025-07-22T16:53+0300

2025-07-22T16:53+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются со всё большим ускорением, так, стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже 65 долларов - впервые с 16 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,18% относительно предыдущего закрытия. до 68,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,23%, до 65,14 доллара. А минутами ранее WTI достигла отметки в 64,96 доллара, опустившись ниже 65 долларов впервые с 16 июля.

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нефть