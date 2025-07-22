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Цены на нефть идут вниз - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть идут вниз
Цены на нефть идут вниз - 22.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть идут вниз
Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на неопределенности на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:06+0300
2025-07-22T19:06+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на неопределенности на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,01% относительно предыдущего закрытия, до 68,51 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 65,25 доллара. В ходе торгов WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с 16 июля. "С приближением крайнего срока введения пошлин риски смещаются в сторону ухудшения", - цитирует агентство Блумберг заявление аналитика ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Он также добавил, что "ожидания улучшения поставок нефти на рынок позднее в этом году только усиливают мнение о том, что существует и дальнейшее ухудшение ситуации". Ранее президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Также инвесторы ожидают в среду публикации статистики запасов нефти в США за неделю по 18 июля. За предыдущую неделю, по 11 июля, коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 3,9 миллиона баррелей.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
19:06 22.07.2025
 
Цены на нефть идут вниз

Данные торгов: Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на неопределенности на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,01% относительно предыдущего закрытия, до 68,51 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 65,25 доллара. В ходе торгов WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с 16 июля.
"С приближением крайнего срока введения пошлин риски смещаются в сторону ухудшения", - цитирует агентство Блумберг заявление аналитика ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Он также добавил, что "ожидания улучшения поставок нефти на рынок позднее в этом году только усиливают мнение о том, что существует и дальнейшее ухудшение ситуации".
Ранее президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Также инвесторы ожидают в среду публикации статистики запасов нефти в США за неделю по 18 июля. За предыдущую неделю, по 11 июля, коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 3,9 миллиона баррелей.
Добыча нефти.
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