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Цены на нефть идут вниз

Цены на нефть идут вниз - 22.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вниз

Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на неопределенности на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:06+0300

2025-07-22T19:06+0300

2025-07-22T19:06+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются более чем на 1% на неопределенности на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,01% относительно предыдущего закрытия, до 68,51 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 65,25 доллара. В ходе торгов WTI опустилась ниже 65 долларов впервые с 16 июля. "С приближением крайнего срока введения пошлин риски смещаются в сторону ухудшения", - цитирует агентство Блумберг заявление аналитика ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Он также добавил, что "ожидания улучшения поставок нефти на рынок позднее в этом году только усиливают мнение о том, что существует и дальнейшее ухудшение ситуации". Ранее президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Также инвесторы ожидают в среду публикации статистики запасов нефти в США за неделю по 18 июля. За предыдущую неделю, по 11 июля, коммерческие запасы нефти в Штатах снизились на 3,9 миллиона баррелей.

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торги, нефть, цены