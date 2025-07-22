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Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ
Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ
Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщает телеканал Sky News. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T21:26+0300
2025-07-22T21:30+0300
великобритания
музыкант
кончина
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщает телеканал Sky News."Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", - говорится в сообщении.Как сообщает телеканал, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем.Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
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великобритания, музыкант, кончина
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, музыкант, кончина
21:26 22.07.2025 (обновлено: 21:30 22.07.2025)
 
Скончался британский рок-музыкант Оззи Осборн, передают СМИ

Sky News: британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщает телеканал Sky News.
"Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", - говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем.
Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.
Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
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