https://1prime.ru/20250722/pashinyan-859801735.html
В генпрокуратуру Армении поступили жалобы на Пашиняна
В генпрокуратуру Армении поступили жалобы на Пашиняна - 22.07.2025, ПРАЙМ
В генпрокуратуру Армении поступили жалобы на Пашиняна
Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в генеральную прокуратуру республики два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T23:09+0300
2025-07-22T23:09+0300
2025-07-22T23:09+0300
политика
жалобы
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 июл – ПРАЙМ. Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в генеральную прокуратуру республики два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. "Сегодня национально-христианская партия "Зартонк" представила генеральному прокурору Республики Армения два отдельных сообщения о преступлениях", - заявили в партии. В первом заявлении внимание генерального прокурора было обращено на то, что Пашинян в своем личном аккаунте в соцсети открыто давал указания как правоохранительным, так и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей - архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна. В партии считают, что своими действиями Пашинян нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично нарушил презумпцию невиновности. "Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной властей", - говорится в заявлении. Указанные деяния предусмотрены статьями УК "Публичные выступления, направленные на возбуждение и пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражды" и "Свержение конституционного строя". Второе заявление касается давления, оказываемого Пашиняном на Армянскую апостольскую церковь, вмешательства в самоуправления церкви и ее внутренние дела. В партии считают, что указанные деяния предусмотрены статьями УК "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания" и "Злоупотребление или превышение должностным лицом служебных полномочий".
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жалобы, никол пашинян
Политика, жалобы, Никол Пашинян
В генпрокуратуру Армении поступили жалобы на Пашиняна
Партия "Зартонк" передала в генпрокуратуру Армении жалобы на Пашиняна
ЕРЕВАН, 22 июл – ПРАЙМ. Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в генеральную прокуратуру республики два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна.
"Сегодня национально-христианская партия "Зартонк" представила генеральному прокурору Республики Армения два отдельных сообщения о преступлениях", - заявили в партии.
В первом заявлении внимание генерального прокурора было обращено на то, что Пашинян в своем личном аккаунте в соцсети открыто давал указания как правоохранительным, так и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей - архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна.
В партии считают, что своими действиями Пашинян нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично нарушил презумпцию невиновности.
"Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной властей", - говорится в заявлении.
Указанные деяния предусмотрены статьями УК "Публичные выступления, направленные на возбуждение и пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражды" и "Свержение конституционного строя".
Второе заявление касается давления, оказываемого Пашиняном на Армянскую апостольскую церковь, вмешательства в самоуправления церкви и ее внутренние дела. В партии считают, что указанные деяния предусмотрены статьями УК "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания" и "Злоупотребление или превышение должностным лицом служебных полномочий".
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