https://1prime.ru/20250722/peregovory-859799909.html

"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины

"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины

Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T21:53+0300

2025-07-22T21:53+0300

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым объектам, киевский режим с помощью переговоров решил выторговать себе передышку. Такое мнение в беседе с "МК" высказал военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин.Он отметил, что "Киев решил возобновить переговорный процесс не на пустом месте", ведь российские войска стали "активно и очень эффективно" атаковать тыловые объекты противника."Поэтому ему (украинскому руководству - прим. ред.) сейчас важно добиться для себя передышки, чтобы восстановить ресурсы", - считает Дандыкин.При этом он допустил, что передышка понадобилась Киеву для организации нового наступления, наподобие "прошлогодней августовской курской авантюры".

https://1prime.ru/20250722/peregovory-859798910.html

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украина, переговоры, россия