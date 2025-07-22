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"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины
"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины
Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T21:53+0300
2025-07-22T21:53+0300
2025-07-22T21:55+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым объектам, киевский режим с помощью переговоров решил выторговать себе передышку. Такое мнение в беседе с "МК" высказал военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин.Он отметил, что "Киев решил возобновить переговорный процесс не на пустом месте", ведь российские войска стали "активно и очень эффективно" атаковать тыловые объекты противника."Поэтому ему (украинскому руководству - прим. ред.) сейчас важно добиться для себя передышки, чтобы восстановить ресурсы", - считает Дандыкин.При этом он допустил, что передышка понадобилась Киеву для организации нового наступления, наподобие "прошлогодней августовской курской авантюры".
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украина, переговоры, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ
"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины
Дандыкин: Киев предложил России переговоры для передышки перед наступлением
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым объектам, киевский режим с помощью переговоров решил выторговать себе передышку. Такое мнение в беседе с "МК"
высказал военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Он отметил, что "Киев решил возобновить переговорный процесс не на пустом месте", ведь российские войска стали "активно и очень эффективно" атаковать тыловые объекты противника.
"Поэтому ему (украинскому руководству - прим. ред.) сейчас важно добиться для себя передышки, чтобы восстановить ресурсы", - считает Дандыкин.
При этом он допустил, что передышка понадобилась Киеву для организации нового наступления, наподобие "прошлогодней августовской курской авантюры".
Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго