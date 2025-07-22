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"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
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"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины
"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины
Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T21:53+0300
2025-07-22T21:55+0300
спецоперация на украине
украина
переговоры
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым объектам, киевский режим с помощью переговоров решил выторговать себе передышку. Такое мнение в беседе с "МК" высказал военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин.Он отметил, что "Киев решил возобновить переговорный процесс не на пустом месте", ведь российские войска стали "активно и очень эффективно" атаковать тыловые объекты противника."Поэтому ему (украинскому руководству - прим. ред.) сейчас важно добиться для себя передышки, чтобы восстановить ресурсы", - считает Дандыкин.При этом он допустил, что передышка понадобилась Киеву для организации нового наступления, наподобие "прошлогодней августовской курской авантюры".
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украина, переговоры, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ
21:53 22.07.2025 (обновлено: 21:55 22.07.2025)
 
"Очень эффективно". Эксперты рассказали о хитром ходе Украины

Дандыкин: Киев предложил России переговоры для передышки перед наступлением

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам для затягивания процесса урегулирования конфликта. Поскольку Украину вымотали российские удары по ее тыловым объектам, киевский режим с помощью переговоров решил выторговать себе передышку. Такое мнение в беседе с "МК" высказал военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
Он отметил, что "Киев решил возобновить переговорный процесс не на пустом месте", ведь российские войска стали "активно и очень эффективно" атаковать тыловые объекты противника.
"Поэтому ему (украинскому руководству - прим. ред.) сейчас важно добиться для себя передышки, чтобы восстановить ресурсы", - считает Дандыкин.
При этом он допустил, что передышка понадобилась Киеву для организации нового наступления, наподобие "прошлогодней августовской курской авантюры".
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго
20:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАпереговорыРОССИЯ
 
 
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