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Изоляция наоборот: четвертая экономика мира создает новый центр притяжения

Изоляция наоборот: четвертая экономика мира создает новый центр притяжения - 22.07.2025, ПРАЙМ

Изоляция наоборот: четвертая экономика мира создает новый центр притяжения

Россия в 2024 году подтвердила статус одной из сильнейших экономик мира. Несмотря на глобальные вызовы, страна сохранила четвертое место по объему ВВП. Кроме... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T06:06+0300

2025-07-22T06:06+0300

2025-07-22T06:06+0300

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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ, Олег Обухов. Россия в 2024 году подтвердила статус одной из сильнейших экономик мира. Несмотря на глобальные вызовы, страна сохранила четвертое место по объему ВВП. Кроме того, по оценкам Всемирного банка, увеличился отрыв России от ближайших конкурентов. Аналитики говорят, что такой результат стал возможен благодаря адаптации бизнеса, росту несырьевого экспорта и эффективной бюджетной политике. При этом ключевые макроэкономические показатели — инфляция, курс рубля, уровень безработицы — остаются под контролем. Особо отмечается успех в диверсификации торговых связей и развитии высокотехнологичных отраслей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеУстойчивость российской моделиРоссия не просто удержала позиции, а еще и прибавила. По подсчетам Всемирного банка (ВБ), объем экономики вырос с 6,45 триллиона долларов в 2023 году до 6,92 триллиона в 2024. Страна по-прежнему на четвертом месте в мировом рейтинге по объему ВВП по паритету покупательской способности. Сыграла свою роль адаптация российской экономики к новым условиям и перестройка логистических цепочек. Также внесло свой вклад увеличение внутреннего спроса, поддержанное госпрограммами и импортозамещением. Нельзя забывать и о достаточно высоких ценах на энергоресурсы, которые оставались важным источником доходов для бюджета.Россия достойно смотрится на фоне тройки лидеров. Если у КНР и США мощные экономики формировались десятилетиями, то российский рывок последних лет стал возможен благодаря гибкости и прагматизму экономической стратегии. Китай с ВВП по ППС в 38,2 триллиона долларов ориентируется на экспорт и промышленную модернизацию, Штаты (29,2 триллиона долларов) делают ставку на технологическое лидерство, а Индия (16,2 триллиона долларов) — на рост внутреннего рынка и цифровую трансформацию. Россия при этом находит собственный путь — сочетание технологического суверенитета, сырьевого могущества и развития кооперации с Востоком. Сегодняшние достижения свидетельствуют: российская модель показывает жизне- и конкурентоспособность даже в условиях высокой внешнеполитической турбулентности, говорит управляющий партнер компании MAIN DIVISION Андрей Глушкин."Стоит отметить рост несырьевого экспорта, масштабные инфраструктурные проекты и ускоренную цифровизацию ключевых отраслей. Эффективной стала поддержка бизнеса, развития импортозамещения и притока инвестиций из дружественных стран. Основным драйвером стало углубление партнерства с Пекином. В мае ВЭБ.РФ заявил о запуске совместных проектов с китайскими компаниями на сумму более 40 миллиардов долларов. А Российско-китайский экономический конгресс станет площадкой и для обмена опытом, и для формирования новой экономической архитектуры Евразии, в которой Россия занимает активную и конструктивную роль", — отмечает специалист.В то же время не все так однозначно. Рост экономики во многом сконцентрирован в отдельных секторах, например, в военно-промышленном комплексе и связанных с ним отраслях, отмечают экономисты. При этом многие другие сектора, особенно ориентированные на экспорт или зависящие от импорта, испытывают трудности. Необходимо учитывать и инфляционные процессы, которые съедают часть роста в реальном выражении. Россия является четвертой экономикой мира именно по паритету покупательской способности, напоминает кандидат экономических наук Даниил Петухов."В реальном выражении это далеко не так. Что же касается роста экономики, то за последние 30 лет ВВП России в среднем рос на один процент в год. В это же время среднемировой темп был больше трех процентов. Сейчас в стране рост демонстрируют в основном отрасли, связанные с оборонным заказом", – говорит экономист.Цифры говорят сами за себяА что же конкуренты? Япония, которая идет следом за Россией, по оценкам ВБ, тоже немного подросла — с 6,25 до 6,4 триллиона долларов. Но теперь разрыв между странами стал почти в два раза больше: если в 2023 году он составлял 264 миллиарда, то в 2024 – целых 514 миллиардов долларов! Сейчас Японии особо удивлять уже нечем, считает эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович."Япония, сегодня не может похвастаться ни размерами, ни ресурсами. Национальная экономика уже давно переживает не лучшие времена: нулевая или отрицательная инфляция, ослабление валюты и старение населения. В этих условиях логично наблюдать замедление роста. Но Япония, скорее всего, по-прежнему останется на пятом месте", — рассуждает аналитик.Главным фактором увеличения разрыва между Россией и Японией по итогам 2024 года стала серьезная разница в темпах экономического роста. По оценкам того же ВБ, рост реального ВВП России в 2024 году (без учета ППС) составил 4,34 процента, тогда как в Японии — всего 0,08 процента. Причины кроются в ряде обстоятельств, поясняет старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин."В России идет активная стимулирующая бюджетная политика. Рост госрасходов способствует увеличению реальных доходов россиян. Большое значение имели переориентация экспорта на рынки Азии, обход торговых ограничений, адаптация бизнеса к санкциям за счет импортозамещения и оптимизация логистики. В то же время японская экономика долгое время демонстрирует слабую динамику, обусловленную низким уровнем внутреннего спроса, дефицитом рабочей силы и высоким уровнем социальных обязательств", — уточняет эксперт.Перспективы российской экономикиКонечно, во многом особое значение имеет стратегическое партнерство Москвы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Глобального Юга, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС. Растет уровень доверия и согласованности позиций России с другими государствами. Все больше появляется совместных планов. В частности, с Китаем — по созданию арбитражных структур, юридической поддержки предпринимателей и согласованию инвестиционных стратегий, напоминает Глушкин. "Это создает прочную основу для долгосрочного экономического роста и повышения устойчивости российской экономики в глобальной конкуренции", — указывает он.Сегодня есть все основания полагать, что Россия сохранит четвертое место в мире по ППС и в 2025 году. Страна по-прежнему будет одной из самых больших, но точно не из самых быстро растущих экономик, прогнозирует Федюкович. Мало того, отставание от тройки лидеров будет нарастать, считает экономист. Тем не менее, заложенные механизмы — от технологической модернизации до новых финансовых и логистических связей с Азией — позволяют говорить о стратегических перспективах России, уверен Глушкин. Сегодня наша страна, по его словам, не просто догоняет, а формирует альтернативный центр экономического притяжения. Это создает уникальные возможности для бизнеса, науки и международного партнерства. Россия уверенно движется вперед, открывая новую главу своей экономической истории.Как отмечают экономисты, текущие показатели отражают скорее успешную адаптацию, чем прорывное развитие. России под гнётом санкций удалось стабилизировать экономику, но для реального рывка нужны структурные реформы, считают аналитики. С другой стороны, укрепление связей с БРИКС и другие геоэкономические инициативы открывают новые возможности. В ближайшие годы именно способность превратить их в конкретные проекты и определит, сможет ли страна не просто удерживать четвертое место, но и сокращать отставание от тройки лидеров.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

япония, китай, россия, мировая экономика, ввп, всемирный банк