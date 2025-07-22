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МЭА спрогнозировало увеличение темпов роста поставок СПГ в мире в 2026 году

МЭА спрогнозировало увеличение темпов роста поставок СПГ в мире в 2026 году - 22.07.2025, ПРАЙМ

МЭА спрогнозировало увеличение темпов роста поставок СПГ в мире в 2026 году

Темпы роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в мире в следующем году достигнут 7% и будут на максимуме с 2019 года, прогнозирует Международное... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T10:58+0300

2025-07-22T10:58+0300

2025-07-22T10:58+0300

энергетика

газ

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спг

поставки спг

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Темпы роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в мире в следующем году достигнут 7% и будут на максимуме с 2019 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежеквартальном докладе. "В 2026 году рост мировых поставок СПГ, как ожидается, ускорится до 7% (или 40 миллиардов кубометров), что станет самым значительным ростом с 2019 года", - говорится в докладе. "Этот рост в первую очередь обеспечен США, Канадой и катарским проектом North field East, который, как ожидается, начнет работу в середине 2026 года. Российский проект "Арктик СПГ 2" не рассматривается в текущем прогнозе как источник надежных поставок СПГ из-за более широкого влияния санкций", - поясняется там. Отмечается, что мировые поставки СПГ в первой половине текущего года выросли на 4% в годовом выражении. Этот рост во многом был обусловлен заводом Plaquemines в Луизиане, который был введен в эксплуатацию в конце 2024 года и на который пришлось около двух третей прироста мировых поставок СПГ в первой половине года. Рост поставок сжиженного газа частично компенсировал снижение прокачки российского трубопроводного газа в Европейский союз на 45%, или на 6,5 миллиарда кубометров, после прекращения транзита через Украину в начале 2025 года. Кроме того, поставки трубопроводного газа из Норвегии в остальную Европу сократились на 4,5%, или на 3 миллиарда кубометров, из-за увеличения объемов технических работ. МЭА ожидает, что по итогам всего текущего года мировые поставки СПГ увеличатся на 5,5%, или на 30 миллиардов кубометров, и в первую очередь за счёт наращивания объёмов выработки крупных новых производств в Северной Америке. К ним относятся Plaquemines LNG и расширение третьей очереди Corpus Christi, а также LNG Canada. В этом своём прогнозе МЭА предполагает отсутствие поставок российского трубопроводного газа через Украину до конца года, что приведет к сокращению его прокачки в Европейский союз примерно на 13 миллиардов кубометров в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

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газ, мэа, спг, поставки спг