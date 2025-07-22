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"Неумолимо движется вперед": на Западе поражены успехами российской армии

"Неумолимо движется вперед": на Западе поражены успехами российской армии - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Неумолимо движется вперед": на Западе поражены успехами российской армии

Российская армия продолжает наступление, и теперь ее уже ничто не сможет остановить, заявил геополитический аналитик Марк Слебода. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T08:16+0300

2025-07-22T08:16+0300

2025-07-22T08:16+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская армия продолжает наступление, и теперь ее уже ничто не сможет остановить, заявил геополитический аналитик Марк Слебода."Все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно", - заявил Слебода на YouTube.По мнению аналитика, Вооруженные силы Украины вместе с западными союзниками находятся на грани истощения. Россия же укрепляет свое преимущество на фронте и постепенно продвигается вперед.Российские войска продолжают наступательные действия по всей линии фронта. По информации Минобороны на 21 июля, подразделения нанесли удары по складам боеприпасов, цехам по сборке дронов, территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации в 142 регионах и другим военным объектам. В течение суток противник потерял 1070 человек убитыми.С начала специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и другой бронетехники, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.

https://1prime.ru/20250721/ukraina-859736138.html

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запад, всу, россия, сво