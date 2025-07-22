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"Автоматическая охота на Patriot". Раскрыто, как РФ выявляет хваленые ЗРК

"Автоматическая охота на Patriot". Раскрыто, как РФ выявляет хваленые ЗРК - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Автоматическая охота на Patriot". Раскрыто, как РФ выявляет хваленые ЗРК

Пораженные вчера российскими войсками три установки американского ЗРК Patriot могли обнаружить не только беспилотники или традиционные средства разведки, но и... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:51+0300

2025-07-22T14:51+0300

2025-07-22T14:53+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Пораженные вчера российскими войсками три установки американского ЗРК Patriot могли обнаружить не только беспилотники или традиционные средства разведки, но и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин", который охотится на ракетные и артиллерийские позиции полностью в автоматическом режиме. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. По его словам, "засечь объекты, точки пуска (ЗРК Patriot - прим. ред.) могли и с помощью комплекса "Пенициллин", оснащенного акустическими сенсорами и вычислительным блоком с элементами ИИ.Для определения местонахождения вражеских ракетных или артиллерийских систем по звуку выстрела "Пенициллину" требуются считанные секунды, после чего он передает координаты расположения противника средствам поражения. Эти данные "Пенициллин" способен передавать на расстояние 40 километров, что, как отметил Кнутов, вполне достаточно, или даже дальше, если используется переретранслятор.Как ранее передавало Министерство обороны РФ, 21 июля в зоне проведения СВО были уничтожены три установки ЗРК Patriot, а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

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конфликт на украине, patriot, уничтожение