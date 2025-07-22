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МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду

МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду - 22.07.2025, ПРАЙМ

МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду

Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. | 22.07.2025, ПРАЙМ

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мчс россии

москва

туман

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов до 10 часов 23 июля местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

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мчс россии, москва, туман