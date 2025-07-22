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МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду - 22.07.2025, ПРАЙМ
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МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду
МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду - 22.07.2025, ПРАЙМ
МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. | 22.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов до 10 часов 23 июля местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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мчс россии, москва, туман
МЧС России, МОСКВА, туман
22:26 22.07.2025 (обновлено: 22:27 22.07.2025)
 
МЧС предупредило москвичей о сильнейшем тумане в ночь на среду

МЧС предупредило о тумане с видимостью до 200-700 метров ночью и утром в Москве

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовостройки во Владивостоке
Новостройки во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в среду в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00 часов до 10 часов 23 июля местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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