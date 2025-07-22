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В Тырныаузе остановили движение из-за сошедшего селя

В Тырныаузе остановили движение из-за сошедшего селя - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Тырныаузе остановили движение из-за сошедшего селя

Движение по автодороге в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии остановлено из-за сошедшего селя, сообщила администрация района. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T00:52+0300

2025-07-22T00:52+0300

2025-07-22T00:52+0300

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НАЛЬЧИК, 22 июл – ПРАЙМ. Движение по автодороге в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии остановлено из-за сошедшего селя, сообщила администрация района. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В течение ближайших дней в регионе ожидаются сильные дожди, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей. "В результате дождя в г. Тырныаузе сошел селевой поток. В связи с этим автомобильное движение в районе "Герхожан" остановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе работает система оповещения, ситуация находится под контролем. Администрация также призывает горожан оставаться дома и следить за обновлениями информации.

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