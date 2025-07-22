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Вкусы россиян к безалкогольным напиткам изменились

Вкусы россиян к безалкогольным напиткам изменились - 22.07.2025, ПРАЙМ

Вкусы россиян к безалкогольным напиткам изменились

Вкусы россиян к освежающим безалкогольным напиткам изменились: в июне они вдвое чаще искали заведения, где можно купить матчу, и в 1,5 раза чаще - айс-латте, а... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T07:06+0300

2025-07-22T07:06+0300

2025-07-22T07:06+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вкусы россиян к освежающим безалкогольным напиткам изменились: в июне они вдвое чаще искали заведения, где можно купить матчу, и в 1,5 раза чаще - айс-латте, а вот число поисковых запросов с бабл-ти - чайно-молочным напитком с желейными шариками - упало на 17% в годовом выражении, говорится в исследовании сервиса "2ГИС", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Анализ динамики поисковых запросов в "2ГИС" за июнь 2024 и июнь 2025 годов показывает, что вкусы людей в напитках заметно изменились за последние 12 месяцев. Больше всего вырос интерес к матче - количество запросов увеличилось за год более чем в два раза (+107%). Также стал популярнее айс-латте, показав рост на 50%: это подтверждает, что он остается любимым летним кофейным напитком. В то же время бабл-ти, хотя и остается самым популярным по числу поисковых запросов, потерял 17%", - сообщили в сервисе. Там также подсчитали, что количество фреш-баров в крупнейших городах России в июле 2025 года увеличилось на 16%, до свыше 2 300 заведений по сравнению с годом ранее, где можно купить освежающие безалкогольные напитки - от матчи и лимонадов до смузи и бабл-ти. "Наибольший рост зафиксирован в Челябинске (на 47% - до 84 точек), Перми (+44%, 33 точки) и Казани (+36% - до 80 точек продаж). В Москве сейчас работает около 800 точек продаж безалкогольных освежающих напитков, за год в столице их стало больше на 17%", - говорится в сообщении. На обратной стороне рейтинга - Краснодар, Воронеж и Волгоград: в этих городах количество киосков по продаже освежающих напитков с собой, наоборот, сократилось (-17%,-7% и -4,5% соответственно), добавили в сервисе. По данным "2ГИС", средняя цена 300 миллилитров освещающего фреш-напитка в городах-миллионниках в июле 2025 года составляла около 300 рублей. "Самым дорогим оказался бабл-ти - его стоимость в среднем достигает 327 рублей. Немного меньше стоит айс-кофе - 281 рубль. Матча и бамбл-кофе обойдутся примерно в 274 и 270 рублей соответственно", - уточнили в сервисе. При этом самый популярный напиток - бабл-ти - в Санкт-Петербурге дороже всего - 389 рублей, а дешевле - в Омске (230 рублей) и Самаре (233 рубля). Самый доступный из всех напитков - бамбл-кофе. Средняя цена в крупнейших городах России на микс эспрессо и апельсинового сока - 270 рублей. Меньше всего заплатить за бамбл-кофе можно в Воронеже (200 рублей). Самый же дорогой - в Казани (321 рубль) и Перми (304 рубля), рассказали в сервисе. В то же время айс-кофе - напиток с самым большим разбросом цен, выяснили аналитики. "Возможно, это связано с разной рецептурой и подачей в разных регионах. Самый дорогой айс-кофе - в Красноярске (346 рублей) и Самаре (331 рубль). Дешевле всего освежающий кофе можно купить в Ростове-на-Дону (180 рублей). Средняя цена на напиток в городах-миллиониках - 281 рубль", - говорится в исследовании. Матча - напиток с устойчивым спросом и умеренной ценой. Он не так популярен, как бабл-ти, но уже уверенно закрепился в меню кофеен, отметили в сообщении. Самая дорогая матча - в Санкт-Петербурге (317 рублей) и Уфе (314 рублей). Самая доступная - в Перми (230 рублей) и Воронеже (231 рубль). Средняя цена в мегаполисах - 274 рубля.

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бизнес, россия, пермь, воронеж, казань, "2гис"