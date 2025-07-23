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ЕС ужесточит контроль за российскими туристами, предупредили в АТОР - 23.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС ужесточит контроль за российскими туристами, предупредили в АТОР
ЕС ужесточит контроль за российскими туристами, предупредили в АТОР - 23.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ужесточит контроль за российскими туристами, предупредили в АТОР
Европейский союз вводит новую биометрическую систему въезда и выезда, и контроль за пребыванием туристов, в том числе из РФ, будет ужесточен, говорится в... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:15+0300
2025-07-23T11:15+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Европейский союз вводит новую биометрическую систему въезда и выезда, и контроль за пребыванием туристов, в том числе из РФ, будет ужесточен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Евросоюз официально объявил дату запуска Системы въезда-выезда (Entry/Exit System, EES), сообщили в АТОР со ссылкой на официальный сайт EES. Это произойдет 12 октября. Внедрение EES будет поэтапным, займет 180 дней и завершится 9 апреля следующего года. "Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. Соответственно, контроль за их пребыванием в странах Шенгенской зоны с внедрением EES ужесточится", - заявили в ассоциации. Новая система соединит все внешние границы Шенгенской зоны (включая все страны ЕС, за исключением Ирландии, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии) с центральной базой данных под управлением европейского агентства eu-LISA, уточняется в сообщении. В АТОР подчеркнули, что нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд. "В случае отказа во въезде одной из стран Шенгенской зоны EES также зафиксирует эту информацию, что может стать основанием для отказа в любую другую страну блока", - пояснили в сообщении. EES будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в ЕС, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда, добавили в ассоциации Все граждане стран, не входящих в ЕС, обязаны будут предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица при первом пересечении границы ЕС. При последующих визитах в течение трех лет будет проводиться только биометрическое сканирование лица. Отказ предоставить биометрические данные повлечет отказ во въезде. У детей до 12 лет отпечатки пальцев требовать не будут, также сообщили в АТОР. При этом хотя для въезда в страны Шенгенской зоны будут одинаково действительны как биометрические, так и небиометрические паспорта, однако на практике стран, которые не признают небиометрические паспорта граждан России, становится больше, подчеркнули в АТОР. "По состоянию на середину июля семь стран Шенгенской зоны объявили о непризнании российских пятилетних паспортов старого образца, не содержащих биометрических данных. Это Франция, Чехия, Дания, Исландия, Эстония, Литва и Латвия", - уточнили в ассоциации.
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туризм, россия, исландия, ирландия, атор, ес
Туризм, РОССИЯ, Исландия, ИРЛАНДИЯ, АТОР, ЕС
11:15 23.07.2025
 
ЕС ужесточит контроль за российскими туристами, предупредили в АТОР

АТОР: Европейский союз вводит новую биометрическую систему въезда и выезда

© РИА Новости . Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Европейский союз вводит новую биометрическую систему въезда и выезда, и контроль за пребыванием туристов, в том числе из РФ, будет ужесточен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Евросоюз официально объявил дату запуска Системы въезда-выезда (Entry/Exit System, EES), сообщили в АТОР со ссылкой на официальный сайт EES. Это произойдет 12 октября. Внедрение EES будет поэтапным, займет 180 дней и завершится 9 апреля следующего года.
"Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. Соответственно, контроль за их пребыванием в странах Шенгенской зоны с внедрением EES ужесточится", - заявили в ассоциации.
Новая система соединит все внешние границы Шенгенской зоны (включая все страны ЕС, за исключением Ирландии, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии) с центральной базой данных под управлением европейского агентства eu-LISA, уточняется в сообщении.
В АТОР подчеркнули, что нарушения сроков пребывания будут фиксироваться автоматически, что может привести к запрету на повторный въезд. "В случае отказа во въезде одной из стран Шенгенской зоны EES также зафиксирует эту информацию, что может стать основанием для отказа в любую другую страну блока", - пояснили в сообщении.
EES будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в ЕС, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда, добавили в ассоциации
Все граждане стран, не входящих в ЕС, обязаны будут предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица при первом пересечении границы ЕС. При последующих визитах в течение трех лет будет проводиться только биометрическое сканирование лица. Отказ предоставить биометрические данные повлечет отказ во въезде. У детей до 12 лет отпечатки пальцев требовать не будут, также сообщили в АТОР.
При этом хотя для въезда в страны Шенгенской зоны будут одинаково действительны как биометрические, так и небиометрические паспорта, однако на практике стран, которые не признают небиометрические паспорта граждан России, становится больше, подчеркнули в АТОР.
"По состоянию на середину июля семь стран Шенгенской зоны объявили о непризнании российских пятилетних паспортов старого образца, не содержащих биометрических данных. Это Франция, Чехия, Дания, Исландия, Эстония, Литва и Латвия", - уточнили в ассоциации.
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