https://1prime.ru/20250723/aviarejsy-859804702.html
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов - 23.07.2025, ПРАЙМ
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T03:23+0300
2025-07-23T03:23+0300
2025-07-23T03:23+0300
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ульяновск
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень).
В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).
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бизнес, самарканд, анталья, ульяновск, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, Самарканд, Анталья, Ульяновск, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задержаны в московских аэропортах с полуночи до полудня среды
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень).
В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).