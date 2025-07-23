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В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов

В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов - 23.07.2025, ПРАЙМ

В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов

Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T03:23+0300

2025-07-23T03:23+0300

2025-07-23T03:23+0300

бизнес

самарканд

анталья

ульяновск

аэропорт внуково

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень). В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).

самарканд

анталья

ульяновск

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бизнес, самарканд, анталья, ульяновск, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево