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Бензин Аи-92 подорожал на 0,7% на Петербургской бирже

Бензин Аи-92 подорожал на 0,7% на Петербургской бирже - 23.07.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 подорожал на 0,7% на Петербургской бирже

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в среду оказалась выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается: за день она выросла на 0,7% и... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:14+0300

2025-07-23T17:14+0300

2025-07-23T17:14+0300

экономика

рф

александр новак

еаэс

бензин

санкт-петербургская биржа

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в среду оказалась выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается: за день она выросла на 0,7% и достигла 66 601 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Индикативная биржевая цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Если среднемесячная цена на бирже выше на 10% и 20% соответственно, демпферные выплаты государством не осуществляются. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 в среду выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,05% - до 76 022 рублей за тонну, что близко к максимумам второй половины 2023 года. Летнее дизельное топливо подорожало на 1,17%, до 58 606 рублей. Мазут вырос в цене на 1,97%, до 24 597 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,43%, до 17 635 рублей. Подешевел только авиакеросин - на 0,52%, до 69 922 рублей. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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рф, александр новак, еаэс, бензин, санкт-петербургская биржа