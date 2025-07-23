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Суд во Флориде отказал Минюсту США в публикации материалов о деле Эпштейна

Суд во Флориде отказал Минюсту США в публикации материалов о деле Эпштейна - 23.07.2025, ПРАЙМ

Суд во Флориде отказал Минюсту США в публикации материалов о деле Эпштейна

Суд во Флориде не одобрил запрос Министерства юстиции США на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, который... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T21:25+0300

2025-07-23T21:25+0300

2025-07-23T21:41+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Суд во Флориде не одобрил запрос Министерства юстиции США на рассекречивание материалов судебного рассмотрения дела против финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом свидетельствует решение суда, документ находится в распоряжении РИА Новости.В документе отмечается: "В суде рассматривается вопрос о запросе Соединенных Штатов о раскрытии стенограмм заседания большого жюри в связи с правительственным расследованием в отношении Джеффри Эпштейна в Южном округе Флориды. По причинам, изложенным ниже, закон одиннадцатого округа (Флориды - ред.) не позволяет этому суду удовлетворить запрос правительства, руки суда связаны, и правительство это признает".Как ранее заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном - "новая афера демократов". В беседе с телеканалом Real America's Voice глава Белого дома назвал наивными и неустойчивыми тех представителей Республиканской партии США, которые обвиняют его в предполагаемых связях с Эпштейном. В пятницу американский лидер попросил генпрокурора Соединенных Штатов Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против финансиста Эпштейна. Но для этого необходимо одобрение судов во Флориде и Нью-Йорке, где велись дела против Эпштейна.В 2019 году Джеффри Эпштейну в Соединенных Штатах предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до 5 лет тюрьмы). По данным обвинения, с 2002 по 2005 год финансист вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Эпштейн расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а осле этого поручал некоторым жертвам служить вербовщицами для привлечения новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Как показало разбирательство, Эпштейн покончил жизнь самоубийством.

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