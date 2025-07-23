https://1prime.ru/20250723/inflyatsiya-859844061.html

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России - 23.07.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России

Инфляция в России на 21 июля составила 9,17% в годовом выражении после 9,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T19:03+0300

2025-07-23T19:03+0300

2025-07-23T19:03+0300

экономика

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 июля составила 9,17% в годовом выражении после 9,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, на продовольственные товары на неделе с 15 по 21 июля дефляция усилилась и составила 0,27% после 0,17% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%, а на остальные продукты питания был околонулевой рост. Цены на непродовольственные товары за неделю с 15 по 21 июля замедлили рост - до 0,08% после роста на 0,11% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) стоимость выросла на 0,08% против 0,19% на неделе с 8 по 14 июля.

https://1prime.ru/20250718/inflyatsiya-859688788.html

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минэкономразвития рф, инфляция, россия