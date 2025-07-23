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Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России - 23.07.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Инфляция в России на 21 июля составила 9,17% в годовом выражении после 9,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T19:03+0300
2025-07-23T19:03+0300
экономика
минэкономразвития рф
инфляция
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 июля составила 9,17% в годовом выражении после 9,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, на продовольственные товары на неделе с 15 по 21 июля дефляция усилилась и составила 0,27% после 0,17% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%, а на остальные продукты питания был околонулевой рост. Цены на непродовольственные товары за неделю с 15 по 21 июля замедлили рост - до 0,08% после роста на 0,11% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) стоимость выросла на 0,08% против 0,19% на неделе с 8 по 14 июля.
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минэкономразвития рф, инфляция, россия
Экономика, Минэкономразвития РФ, инфляция, РОССИЯ
19:03 23.07.2025
 
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России

МЭР: инфляция в России на 21 июля замедлилась до 9,17% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 июля составила 9,17% в годовом выражении после 9,34% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, на продовольственные товары на неделе с 15 по 21 июля дефляция усилилась и составила 0,27% после 0,17% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%, а на остальные продукты питания был околонулевой рост.
Цены на непродовольственные товары за неделю с 15 по 21 июля замедлили рост - до 0,08% после роста на 0,11% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) стоимость выросла на 0,08% против 0,19% на неделе с 8 по 14 июля.
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
МЭР сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%
18 июля, 19:34
 
ЭкономикаМинэкономразвития РФинфляцияРОССИЯ
 
 
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