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Заочно арестованного учредителя банка "Интеркоммерц" объявили в розыск

Заочно арестованного учредителя банка "Интеркоммерц" объявили в розыск - 23.07.2025, ПРАЙМ

Заочно арестованного учредителя банка "Интеркоммерц" объявили в розыск

Заочно арестованный учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский объявлен в розыск, сообщается на сайте ведомства. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:53+0300

2025-07-23T18:53+0300

2025-07-23T18:53+0300

происшествия

"интеркоммерц"

розыск

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Заочно арестованный учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский объявлен в розыск, сообщается на сайте ведомства. "Крыжановский Павел... 13.05.1963... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска. Ранее в среду, 23 июля, Басманный суд Москвы сообщил РИА Новости, что суд заочно арестовал учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере. В суде добавили, что срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250709/uzbekistan--859314385.html

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"интеркоммерц", розыск