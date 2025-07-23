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Исследование показало, куда едут больше половины россиян в 2025 году - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, куда едут больше половины россиян в 2025 году
Исследование показало, куда едут больше половины россиян в 2025 году - 23.07.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, куда едут больше половины россиян в 2025 году
Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T06:30+0300
2025-07-23T06:30+0300
бизнес
туризм
россия
краснодарский край
москва
санкт-петербург
роскачество
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Краснодарский край и Москва, при этом в тройке оказались Минеральные Воды, говорится в исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости. "52% в 2025 году планируют либо уже съездили в путешествия. Из них 83% интересуются поездками внутри России. При этом 46% - в другие регионы России, 40% – в пределах своего региона и 27% выбирают сельскую местность", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет. "Самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем - Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%", - добавили в Роскачестве. По данным аналитиков, курорты Краснодарского края и в прошлом году были самыми популярными местами для туризма, туда ездил каждый пятый путешественник внутри страны, на втором месте – Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений в этом году самым популярным является Турция, туда собираются поехать или уже съездили треть отвечающих, выяснили авторы исследования. ОАЭ для туризма рассматривает четверть туристов. На третьем месте – Абхазия и Таиланд ими интересуются по 13% путешественников.
краснодарский край
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40
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бизнес, туризм, россия, краснодарский край, москва, санкт-петербург, роскачество
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Краснодарский край, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Роскачество
06:30 23.07.2025
 
Исследование показало, куда едут больше половины россиян в 2025 году

Роскачество: больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Больше половины россиян планируют либо уже съездили в путешествия в 2025 году, из них подавляющее большинство интересуются поездками по России, самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Краснодарский край и Москва, при этом в тройке оказались Минеральные Воды, говорится в исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"52% в 2025 году планируют либо уже съездили в путешествия. Из них 83% интересуются поездками внутри России. При этом 46% - в другие регионы России, 40% – в пределах своего региона и 27% выбирают сельскую местность", - сказано в исследовании, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет.
"Самыми популярными направлениями, по-прежнему, являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте Москва (12%). На третьем - Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%", - добавили в Роскачестве.
По данным аналитиков, курорты Краснодарского края и в прошлом году были самыми популярными местами для туризма, туда ездил каждый пятый путешественник внутри страны, на втором месте – Москва, на третьем – Санкт-Петербург.
Среди зарубежных направлений в этом году самым популярным является Турция, туда собираются поехать или уже съездили треть отвечающих, выяснили авторы исследования.
ОАЭ для туризма рассматривает четверть туристов. На третьем месте – Абхазия и Таиланд ими интересуются по 13% путешественников.
 
БизнесТуризмРОССИЯКраснодарский крайМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРоскачество
 
 
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