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Нефть дорожает на данных по запасам в США
Нефть дорожает на данных по запасам в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов этого сырья в США,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:35+0300
2025-07-23T08:35+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,45%, до 68,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 65,6 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 июля сократились на 0,577 миллиона баррелей. Инвесторы ожидают позднее в среду выхода официальных еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 1,4 миллиона баррелей - до 420,8 миллиона баррелей.
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нефть, рынок, сша
Экономика, Нефть, Рынок, США
Нефть дорожает на данных по запасам в США
Нефть дорожает на данных API по снижению запасов сырья в США
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации статистики от Американского института нефти (API) по снижению объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,45%, до 68,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 65,6 доллара.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 18 июля сократились на 0,577 миллиона баррелей.
Инвесторы ожидают позднее в среду выхода официальных еженедельных данных по объему запасов нефти от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Прогнозируется, что за указанную неделю их объем снизился на 1,4 миллиона баррелей - до 420,8 миллиона баррелей.