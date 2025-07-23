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Норвежская Equinor сделала прогноз по мировым ценам на нефть до конца года
Норвежская Equinor сделала прогноз по мировым ценам на нефть до конца года - 23.07.2025, ПРАЙМ
Норвежская Equinor сделала прогноз по мировым ценам на нефть до конца года
Норвежская Equinor прогнозирует, что мировые цены на нефть до конца года будут примерно на том же уровне, что и сейчас, заявил исполнительный вице-президент и... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:08+0300
2025-07-23T10:08+0300
2025-07-23T10:08+0300
экономика
нефть
газ
equinor
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Норвежская Equinor прогнозирует, что мировые цены на нефть до конца года будут примерно на том же уровне, что и сейчас, заявил исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Торгрим Рейтан. "Мы предположили, что цены на нефть и газ будут примерно такими же, как сейчас, весь год", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV. Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, которые приводятся в отчете, за первое полугодие составила 71,7 доллара за баррель, снизившись на 14,7% в годовом выражении. Рейтан отметил, что при падении цен на нефть газовые котировки, напротив выросли. А учитывая, что Equinor поставляет газ и нефть примерно в равных пропорциях, это позволяет норвежской компании выигрывать от "сильного" газового рынка.
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нефть, газ, equinor
Экономика, Нефть, Газ, Equinor
Норвежская Equinor сделала прогноз по мировым ценам на нефть до конца года
Equinor ожидает цены на нефть в мире на текущем уровне до конца года
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Норвежская Equinor прогнозирует, что мировые цены на нефть до конца года будут примерно на том же уровне, что и сейчас, заявил исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Торгрим Рейтан.
"Мы предположили, что цены на нефть и газ будут примерно такими же, как сейчас, весь год", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, которые приводятся в отчете, за первое полугодие составила 71,7 доллара за баррель, снизившись на 14,7% в годовом выражении.
Рейтан отметил, что при падении цен на нефть газовые котировки, напротив выросли. А учитывая, что Equinor поставляет газ и нефть примерно в равных пропорциях, это позволяет норвежской компании выигрывать от "сильного" газового рынка.