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Нефть дешевеет в среду в ожидании статистики ее запасов в США
Нефть дешевеет в среду в ожидании статистики ее запасов в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в среду в ожидании статистики ее запасов в США
Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в ожидании официальной статистики запасов этого вида сырья в США - после выхода соответствующей оценки... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:52+0300
2025-07-23T14:52+0300
2025-07-23T14:53+0300
энергетика
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в ожидании официальной статистики запасов этого вида сырья в США - после выхода соответствующей оценки Американского института нефти (API) запасы могут уменьшиться значительно слабее, чем ожидалось ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,64%, до 68,15 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,64%, до 64,89 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 18 июля снизились на 1,4 миллиона баррелей после уменьшения на 3,9 миллиона неделей ранее. При этом ранее API опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились лишь на 0,6 миллиона баррелей. Также API оценивает снижение запасов бензина на 1,2 миллиона баррелей, рост запаса дистиллятов - на 3,5 миллиона.
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нефть, рынок
Нефть дешевеет в среду в ожидании статистики ее запасов в США
Стоимость нефти снижается в среду в ожидании статистики запасов сырья в США
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в ожидании официальной статистики запасов этого вида сырья в США - после выхода соответствующей оценки Американского института нефти (API) запасы могут уменьшиться значительно слабее, чем ожидалось ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,64%, до 68,15 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,64%, до 64,89 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 18 июля снизились на 1,4 миллиона баррелей после уменьшения на 3,9 миллиона неделей ранее.
При этом ранее API опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились лишь на 0,6 миллиона баррелей. Также API оценивает снижение запасов бензина на 1,2 миллиона баррелей, рост запаса дистиллятов - на 3,5 миллиона.
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