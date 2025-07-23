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Минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти за неделю по 18 июля
Минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти за неделю по 18 июля - 23.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти за неделю по 18 июля
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июля, сократилась на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:36+0300
2025-07-23T17:36+0300
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энергетика
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нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июля, сократилась на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,367 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, сохранило на 2026 год на том же уровне в 13,37 миллиона баррелей в день.
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сша, нефть, добыча нефти
Энергетика, США, Нефть, добыча нефти
Минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти за неделю по 18 июля
Добыча нефти США за неделю по 18 июля снизилась до 13,273 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июля, сократилась на 102 тысячи баррелей в день - до 13,273 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,367 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, сохранило на 2026 год на том же уровне в 13,37 миллиона баррелей в день.
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