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Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США

Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США - 23.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1% на фоне выхода данных по коммерческим запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:25+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1% на фоне выхода данных по коммерческим запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 68,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 64,84 доллара. Ранее в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июля, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 419 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,6 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.

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торги, нефть, цены