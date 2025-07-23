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Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США
Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1% на фоне выхода данных по коммерческим запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:25+0300
2025-07-23T18:26+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1% на фоне выхода данных по коммерческим запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 68,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 64,84 доллара. Ранее в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июля, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 419 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,6 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:25 23.07.2025 (обновлено: 18:26 23.07.2025)
 
Цены на нефть падают на фоне выхода данных по запасам в США

Данные торгов: нефть дешевеет на фоне выхода данных по запасам сырья в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1% на фоне выхода данных по коммерческим запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 68,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 64,84 доллара.
Ранее в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июля, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 419 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя всего лишь на 1,6 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к сокращению предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Цены на нефть идут вниз
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаТоргиНефтьцены
 
 
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