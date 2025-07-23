https://1prime.ru/20250723/odessa-859835271.html

"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены

"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены

Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:22+0300

2025-07-23T16:22+0300

2025-07-23T16:28+0300

спецоперация на украине

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экспертное мнение

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МОСКВА, 23 июл- ПРАЙМ. Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.Отметив, что наиважнейшая задача, которая в настоящий момент стоит перед российским войсками, это освобождение регионов, входящих в состав России по конституции, он выразил уверенность, что дальнейшие действия российской армии будут зависеть от договороспособности киевского режима. Но при этом Кнутов подчеркнул, что Украине нельзя оставлять выход к Черному морю, иначе над Россией будет вечно висеть дамоклов меч - киевский режим будет постоянно угрожать безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами и т.д."Поэтому освобождение Николаева и Одессы – такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях", – подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20250709/vpk-859311263.html

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вс рф, одесса, конфликт на украине, экспертное мнение