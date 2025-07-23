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"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены
Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:22+0300
2025-07-23T16:22+0300
2025-07-23T16:28+0300
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МОСКВА, 23 июл- ПРАЙМ. Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.Отметив, что наиважнейшая задача, которая в настоящий момент стоит перед российским войсками, это освобождение регионов, входящих в состав России по конституции, он выразил уверенность, что дальнейшие действия российской армии будут зависеть от договороспособности киевского режима. Но при этом Кнутов подчеркнул, что Украине нельзя оставлять выход к Черному морю, иначе над Россией будет вечно висеть дамоклов меч - киевский режим будет постоянно угрожать безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами и т.д."Поэтому освобождение Николаева и Одессы – такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях", – подытожил эксперт.
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вс рф, одесса, конфликт на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Одесса, Конфликт на Украине, экспертное мнение
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены
Эксперт Кнутов: Одессу и Николаев нужно освободить для обеспечения безопасности
МОСКВА, 23 июл- ПРАЙМ.
Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru
высказал военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Отметив, что наиважнейшая задача, которая в настоящий момент стоит перед российским войсками, это освобождение регионов, входящих в состав России по конституции, он выразил уверенность, что дальнейшие действия российской армии будут зависеть от договороспособности киевского режима.
Но при этом Кнутов подчеркнул, что Украине нельзя оставлять выход к Черному морю, иначе над Россией будет вечно висеть дамоклов меч - киевский режим будет постоянно угрожать безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами и т.д.
"Поэтому освобождение Николаева и Одессы – такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях", – подытожил эксперт.
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