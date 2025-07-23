Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250723/odessa-859835271.html
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены
Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:22+0300
2025-07-23T16:28+0300
спецоперация на украине
вс рф
одесса
конфликт на украине
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg
МОСКВА, 23 июл- ПРАЙМ. Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.Отметив, что наиважнейшая задача, которая в настоящий момент стоит перед российским войсками, это освобождение регионов, входящих в состав России по конституции, он выразил уверенность, что дальнейшие действия российской армии будут зависеть от договороспособности киевского режима. Но при этом Кнутов подчеркнул, что Украине нельзя оставлять выход к Черному морю, иначе над Россией будет вечно висеть дамоклов меч - киевский режим будет постоянно угрожать безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами и т.д."Поэтому освобождение Николаева и Одессы – такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях", – подытожил эксперт.
https://1prime.ru/20250709/vpk-859311263.html
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2f3e6f98c3bd01b36d164b01212e6f00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, одесса, конфликт на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Одесса, Конфликт на Украине, экспертное мнение
16:22 23.07.2025 (обновлено: 16:28 23.07.2025)
 
"Одесса и Николаев". Выяснилось, почему любые переговоры с Киевом обречены

Эксперт Кнутов: Одессу и Николаев нужно освободить для обеспечения безопасности

© fotolia.com / Hellen SergeyevaПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / Hellen Sergeyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл- ПРАЙМ. Не взяв под контроль Одессу и Николаев, Российская Федерация не сможет защитить себя от морских диверсий со стороны киевского режима. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Отметив, что наиважнейшая задача, которая в настоящий момент стоит перед российским войсками, это освобождение регионов, входящих в состав России по конституции, он выразил уверенность, что дальнейшие действия российской армии будут зависеть от договороспособности киевского режима.
Но при этом Кнутов подчеркнул, что Украине нельзя оставлять выход к Черному морю, иначе над Россией будет вечно висеть дамоклов меч - киевский режим будет постоянно угрожать безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами и т.д.
"Поэтому освобождение Николаева и Одессы – такая же необходимость, как создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях", – подытожил эксперт.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
"Одесса уже будет русской": на Западе раскритиковали планы НАТО по обороне
9 июля, 08:13
 
Спецоперация на УкраинеВС РФОдессаКонфликт на Украинеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала