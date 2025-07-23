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На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявил Песков
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявил Песков - 23.07.2025, ПРАЙМ
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявил Песков
Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:43+0300
2025-07-23T12:43+0300
2025-07-23T12:43+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции. То есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Вот это можно сказать с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что коррупция является острой темой для Украины.Он добавил, что буквально накануне были заявления из Вашингтона, в которых высказывалось сомнение в том, что "каждый доллар из тех, которые были выделены при прежней администрации - при администрации Джо Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружения".
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общество , украина, киев, дмитрий песков, джо байден
Экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Джо Байден
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявил Песков
Песков: значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции. То есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Вот это можно сказать с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что коррупция является острой темой для Украины.
Он добавил, что буквально накануне были заявления из Вашингтона, в которых высказывалось сомнение в том, что "каждый доллар из тех, которые были выделены при прежней администрации - при администрации Джо Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружения".
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