https://1prime.ru/20250723/polsha-859833345.html

"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу

"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу

Объединившись, Украина и Польша могут спасти Евросоюз, но Варшава поддерживает агрессивные действия Российской Федерации. Такое экстравагантное мнение в беседе... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:40+0300

2025-07-23T15:40+0300

2025-07-23T15:41+0300

спецоперация на украине

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мнение

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объединившись, Украина и Польша могут спасти Евросоюз, но Варшава поддерживает агрессивные действия Российской Федерации. Такое экстравагантное мнение в беседе с журналом "Украинский тыждень" высказал экс-глава ГУР МО Украины, бывший заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский.По его убеждению, действия Варшавы, до сих пор находящейся под влиянием Российской империи, "направлены на поддержку российской агрессии".Вместе с тем генерал обвинил "доброго соседа" Украины Польшу, а с ней и весь мир в том, что этот "добрый сосед" и, соответственно, население Земли "закрывают глаза" на бесчинства, которые якобы творит Российская Федерация, показывая тем самым, что "агрессору можно" так поступать. "Объединение Украины и Польши спасет Европу, - заявил Скипальский. - Это самый простой путь к сопротивлению России и победе. Но, к сожалению, реакции нет".

https://1prime.ru/20250722/polsha-859788626.html

украина

польша

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