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"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу
"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу
Объединившись, Украина и Польша могут спасти Евросоюз, но Варшава поддерживает агрессивные действия Российской Федерации. Такое экстравагантное мнение в беседе... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:40+0300
2025-07-23T15:41+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
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польша
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мнение
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объединившись, Украина и Польша могут спасти Евросоюз, но Варшава поддерживает агрессивные действия Российской Федерации. Такое экстравагантное мнение в беседе с журналом "Украинский тыждень" высказал экс-глава ГУР МО Украины, бывший заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский.По его убеждению, действия Варшавы, до сих пор находящейся под влиянием Российской империи, "направлены на поддержку российской агрессии".Вместе с тем генерал обвинил "доброго соседа" Украины Польшу, а с ней и весь мир в том, что этот "добрый сосед" и, соответственно, население Земли "закрывают глаза" на бесчинства, которые якобы творит Российская Федерация, показывая тем самым, что "агрессору можно" так поступать. "Объединение Украины и Польши спасет Европу, - заявил Скипальский. - Это самый простой путь к сопротивлению России и победе. Но, к сожалению, реакции нет".
https://1prime.ru/20250722/polsha-859788626.html
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конфликт на украине, украина, польша, европа, россия, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЕВРОПА, РОССИЯ, мнение
15:40 23.07.2025 (обновлено: 15:41 23.07.2025)
 
"Польша поддерживает российскую агрессию". Генерал СБУ раскрыл интригу

Генерал Скипальский: действия Польши направлены на поддержку российской агрессии

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Объединившись, Украина и Польша могут спасти Евросоюз, но Варшава поддерживает агрессивные действия Российской Федерации. Такое экстравагантное мнение в беседе с журналом "Украинский тыждень" высказал экс-глава ГУР МО Украины, бывший заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский.
По его убеждению, действия Варшавы, до сих пор находящейся под влиянием Российской империи, "направлены на поддержку российской агрессии".
Вместе с тем генерал обвинил "доброго соседа" Украины Польшу, а с ней и весь мир в том, что этот "добрый сосед" и, соответственно, население Земли "закрывают глаза" на бесчинства, которые якобы творит Российская Федерация, показывая тем самым, что "агрессору можно" так поступать.
"Объединение Украины и Польши спасет Европу, - заявил Скипальский. - Это самый простой путь к сопротивлению России и победе. Но, к сожалению, реакции нет".
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Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеУКРАИНАПОЛЬШАЕВРОПАРОССИЯмнение
 
 
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