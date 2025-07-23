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Россияне установили рекорд по умным колонкам

Россияне установили рекорд по умным колонкам - 23.07.2025, ПРАЙМ

Россияне установили рекорд по умным колонкам

Россияне в первом полугодии 2025 года установили рекорд по умным колонкам: было куплено 2,5 миллиона гаджетов на общую сумму 22,2 миллиарда рублей, подсчитали... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

2025-07-23T07:45+0300

бизнес

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м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года установили рекорд по умным колонкам: было куплено 2,5 миллиона гаджетов на общую сумму 22,2 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо". "М.Видео-Эльдорадо"… зафиксировала новый рекорд продаж на рынке умных колонок в России. В первом полугодии 2025 года в России было продано 2,5 миллиона гаджетов на сумму 22,2 миллиарда рублей", - сообщили в компании. Отмечается, что в первом полугодии 2024 года россияне приобрели 2,2 миллиона устройств на общую сумму 20 миллиардов рублей. Там добавили, что лидером рынка остается "Яндекс", на долю которого приходится 86% продаж в штучном и 93% в денежном выражении. Продолжают укреплять позиции и другие экосистемные игроки: умные колонки VK заняли 8% рынка в штучном и 3% в денежном выражении, устройства Sber - 6% и 3% соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, м.видео-эльдорадо, яндекс