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Россияне установили рекорд по умным колонкам
Россияне установили рекорд по умным колонкам - 23.07.2025, ПРАЙМ
Россияне установили рекорд по умным колонкам
Россияне в первом полугодии 2025 года установили рекорд по умным колонкам: было куплено 2,5 миллиона гаджетов на общую сумму 22,2 миллиарда рублей, подсчитали... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:45+0300
2025-07-23T07:45+0300
2025-07-23T07:45+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года установили рекорд по умным колонкам: было куплено 2,5 миллиона гаджетов на общую сумму 22,2 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо".
"М.Видео-Эльдорадо"… зафиксировала новый рекорд продаж на рынке умных колонок в России. В первом полугодии 2025 года в России было продано 2,5 миллиона гаджетов на сумму 22,2 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Отмечается, что в первом полугодии 2024 года россияне приобрели 2,2 миллиона устройств на общую сумму 20 миллиардов рублей.
Там добавили, что лидером рынка остается "Яндекс", на долю которого приходится 86% продаж в штучном и 93% в денежном выражении. Продолжают укреплять позиции и другие экосистемные игроки: умные колонки VK заняли 8% рынка в штучном и 3% в денежном выражении, устройства Sber - 6% и 3% соответственно.
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Россияне установили рекорд по умным колонкам
"М.Видео-Эльдорадо": россияне за полгода купили 2,5 миллиона умных колонок
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года установили рекорд по умным колонкам: было куплено 2,5 миллиона гаджетов на общую сумму 22,2 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео-Эльдорадо".
"М.Видео-Эльдорадо"… зафиксировала новый рекорд продаж на рынке умных колонок в России. В первом полугодии 2025 года в России было продано 2,5 миллиона гаджетов на сумму 22,2 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Отмечается, что в первом полугодии 2024 года россияне приобрели 2,2 миллиона устройств на общую сумму 20 миллиардов рублей.
Там добавили, что лидером рынка остается "Яндекс", на долю которого приходится 86% продаж в штучном и 93% в денежном выражении. Продолжают укреплять позиции и другие экосистемные игроки: умные колонки VK заняли 8% рынка в штучном и 3% в денежном выражении, устройства Sber - 6% и 3% соответственно.