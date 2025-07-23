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В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью

В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью - 23.07.2025, ПРАЙМ

В США назвали вторичные санкции против России реальной возможностью

Введение вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, - "вполне реальная возможность", несмотря на сомнения рынка в серьезности... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T03:02+0300

2025-07-23T03:02+0300

2025-07-23T03:02+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Введение вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, - "вполне реальная возможность", несмотря на сомнения рынка в серьезности соответствующих намерений администрации американского президента Дональда Трампа, заявил министр энергетики США Крис Райт. На прошлой неделе Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100 % пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. "Это оказывает огромное давление на Россию. Это самое сильное давление, которое на них оказывали. И президент Трамп всегда был полностью за мир, где бы это ни было. Я считаю, это вполне реальная возможность", - заявил глава минэнерго телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, считает ли он введение подобных мер эффективным шагом для прекращения конфликта на Украине. Райт также выступил с утверждением, что США являются лидерами по производству нефти и газа, что дает стране возможность принимать решения, которые ранее казались немыслимыми. Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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нефть, сша, москва, запад, дональд трамп, джон болтон, fox news, reuters