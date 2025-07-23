Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250723/sud-859820463.html
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье - 23.07.2025, ПРАЙМ
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье
Участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:37+0300
2025-07-23T12:37+0300
суд
контрабанда
чита
китай
лес
https://cdnn.1prime.ru/img/76690/70/766907053_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_f3993f1971b3aed8961170e6004bf51b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - ПРАЙМ. Участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По версии следствия, с 2017 по 2021 годы обвиняемый, действуя в составе преступного сообщества, оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, а для её легализации использовал подставные юридические лица для незаконного экспорта пиломатериалов. Житель Забайкалья обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). "Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более одного миллиарда рублей... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу", - сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура. Дело рассмотрит Черновский районный суд Читы. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается, добавили в транспортном надзорном ведомстве. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идёт о контрабанде леса в Китай.
https://1prime.ru/20250723/bankrot-859811174.html
чита
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76690/70/766907053_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_156192361bfa743ef6f9a9451cda7409.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, контрабанда, чита, китай, лес
суд, контрабанда, ЧИТА, КИТАЙ, лес
12:37 23.07.2025
 
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье

Участника контрабанды леса в Китай на сумму выше 1 млрд рублей будут судить в Чите

© fotolia.com / Africa Studio#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© fotolia.com / Africa Studio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - ПРАЙМ. Участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По версии следствия, с 2017 по 2021 годы обвиняемый, действуя в составе преступного сообщества, оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, а для её легализации использовал подставные юридические лица для незаконного экспорта пиломатериалов. Житель Забайкалья обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).
"Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более одного миллиарда рублей... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу", - сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура.
Дело рассмотрит Черновский районный суд Читы. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается, добавили в транспортном надзорном ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идёт о контрабанде леса в Китай.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Суд в Уфе признал банкротом Промтрансбанк
09:11
 
судконтрабандаЧИТАКИТАЙлес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала