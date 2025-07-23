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Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье - 23.07.2025, ПРАЙМ
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье
Участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:37+0300
2025-07-23T12:37+0300
2025-07-23T12:37+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - ПРАЙМ. Участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По версии следствия, с 2017 по 2021 годы обвиняемый, действуя в составе преступного сообщества, оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, а для её легализации использовал подставные юридические лица для незаконного экспорта пиломатериалов. Житель Забайкалья обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). "Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более одного миллиарда рублей... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу", - сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура. Дело рассмотрит Черновский районный суд Читы. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается, добавили в транспортном надзорном ведомстве. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идёт о контрабанде леса в Китай.
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суд, контрабанда, ЧИТА, КИТАЙ, лес
Участника контрабанды леса в Китай ожидает суд в Забайкалье
Участника контрабанды леса в Китай на сумму выше 1 млрд рублей будут судить в Чите
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - ПРАЙМ. Участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По версии следствия, с 2017 по 2021 годы обвиняемый, действуя в составе преступного сообщества, оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, а для её легализации использовал подставные юридические лица для незаконного экспорта пиломатериалов. Житель Забайкалья обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).
"Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более одного миллиарда рублей... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу", - сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура.
Дело рассмотрит Черновский районный суд Читы. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается, добавили в транспортном надзорном ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идёт о контрабанде леса в Китай.
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