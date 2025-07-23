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"Хотят денег". Сырский сделал тяжелое признание о новобранцах в ВСУ

"Хотят денег". Сырский сделал тяжелое признание о новобранцах в ВСУ - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Хотят денег". Сырский сделал тяжелое признание о новобранцах в ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт, программа по набору молодежи также... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T10:56+0300

2025-07-23T10:56+0300

2025-07-23T10:56+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями, постольку для большинства граждан основной мотивацией являются деньги, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. "По словам Сырского, привлечение большего количества военнослужащих на места боевых действий остаётся серьёзной проблемой", - пишет издание. Как отмечает газета, запущенная министерством обороны Украины программа по набору молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в обмен на ряд бонусов "едва ли набрала обороты". Как заявил Сырского, недавний опрос, посвященный оценке этой инициативы, показал, что более половины респондентов "мотивируют дополнительные деньги". По его утверждению, если выплаты увеличить, "желающих будет больше". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков в апреле сообщал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

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общество , украина, всу, washington post