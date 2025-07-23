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"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению
"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению
ВСУ готовы к новому наступлению, но для этого Западу необходимо расширить поддержку украинской армии. Об этом в беседе с The Washington Post заявил главком... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:00+0300
2025-07-23T17:01+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
александр сырский
всу
наступление
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ВСУ готовы к новому наступлению, но для этого Западу необходимо расширить поддержку украинской армии. Об этом в беседе с The Washington Post заявил главком Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.По его утверждению, Вооруженные силы Украины располагают "очень мотивированными и отважными солдаты, которые способны наступать".Но чтобы эти "очень мотивированные и отважные солдаты" действительно перешли в наступление, необходимо, чтобы западные союзники Украины снабдили их "современными и надежными средствами защиты", в том числе боеприпасами, включая ракеты, способные наносить удары вглубь России, бронетехникой, системами ПВО. А также Украине, по словам Сырского, нужны еще солдаты, но этот вопрос, как он считает, можно решить, увеличив выплаты личному составу.Примечательно, что, вспоминая о прошлогоднем наступлении украинских формирований в Курской области, Сырский заявил, что эта операция была вызвана не только военной необходимостью. По словам главкома, украинские войска отважились на эту операцию в том числе и потому, что их "сильно критиковали за оборону и отступление"."Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное", - отметил Сырский.
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конфликт на украине, александр сырский, всу, наступление
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, Александр Сырский, ВСУ, наступление
17:00 23.07.2025 (обновлено: 17:01 23.07.2025)
 
"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению

Сырский: ВСУ готовы пойти в наступление при усилении военной поддержки

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ВСУ готовы к новому наступлению, но для этого Западу необходимо расширить поддержку украинской армии. Об этом в беседе с The Washington Post заявил главком Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.
По его утверждению, Вооруженные силы Украины располагают "очень мотивированными и отважными солдаты, которые способны наступать".
Но чтобы эти "очень мотивированные и отважные солдаты" действительно перешли в наступление, необходимо, чтобы западные союзники Украины снабдили их "современными и надежными средствами защиты", в том числе боеприпасами, включая ракеты, способные наносить удары вглубь России, бронетехникой, системами ПВО. А также Украине, по словам Сырского, нужны еще солдаты, но этот вопрос, как он считает, можно решить, увеличив выплаты личному составу.
Примечательно, что, вспоминая о прошлогоднем наступлении украинских формирований в Курской области, Сырский заявил, что эта операция была вызвана не только военной необходимостью. По словам главкома, украинские войска отважились на эту операцию в том числе и потому, что их "сильно критиковали за оборону и отступление".
"Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное", - отметил Сырский.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Главком ВСУ посмеялся над предположениями о своей отставке, пишут СМИ
11:13
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеАлександр СырскийВСУнаступление
 
 
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