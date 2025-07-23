https://1prime.ru/20250723/syrskiy-859838660.html

"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению

"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Нечто экстраординарное". Сырский заявил о готовности ВСУ к наступлению

ВСУ готовы к новому наступлению, но для этого Западу необходимо расширить поддержку украинской армии. Об этом в беседе с The Washington Post заявил главком... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:00+0300

2025-07-23T17:00+0300

2025-07-23T17:01+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

александр сырский

всу

наступление

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. ВСУ готовы к новому наступлению, но для этого Западу необходимо расширить поддержку украинской армии. Об этом в беседе с The Washington Post заявил главком Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.По его утверждению, Вооруженные силы Украины располагают "очень мотивированными и отважными солдаты, которые способны наступать".Но чтобы эти "очень мотивированные и отважные солдаты" действительно перешли в наступление, необходимо, чтобы западные союзники Украины снабдили их "современными и надежными средствами защиты", в том числе боеприпасами, включая ракеты, способные наносить удары вглубь России, бронетехникой, системами ПВО. А также Украине, по словам Сырского, нужны еще солдаты, но этот вопрос, как он считает, можно решить, увеличив выплаты личному составу.Примечательно, что, вспоминая о прошлогоднем наступлении украинских формирований в Курской области, Сырский заявил, что эта операция была вызвана не только военной необходимостью. По словам главкома, украинские войска отважились на эту операцию в том числе и потому, что их "сильно критиковали за оборону и отступление"."Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное", - отметил Сырский.

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конфликт на украине, александр сырский, всу, наступление