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В Таиланде рассматривают законопроект о пенсионной лотерее

В Таиланде рассматривают законопроект о пенсионной лотерее - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Таиланде рассматривают законопроект о пенсионной лотерее

Совет народных представителей (нижняя палата парламента Таиланда) принял в среду подавляющим большинством голосов законопроект о пенсионной лотерее, которая,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:00+0300

2025-07-23T15:00+0300

2025-07-23T15:00+0300

таиланд

общество

пенсионеры

лотерея

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БАНГКОК, 23 июл – ПРАЙМ. Совет народных представителей (нижняя палата парламента Таиланда) принял в среду подавляющим большинством голосов законопроект о пенсионной лотерее, которая, помимо шанса получить крупный выигрыш, дает работающим гражданам и пенсионерам возможность сделать дополнительные накопления. Об этом сообщает Парламентское радио Таиланда. "За принятие законопроекта о пенсионной лотерее проголосовали 427 депутатов из 434 присутствовавших (в нижней палате парламента Таиланда 500 мест – ред.) при одном голосе против и четырех воздержавшихся. Законопроект передан на утверждение сенатом", - сообщает парламентская радиостанция. Законопроект предусматривает создание государственной пенсионной лотереи с еженедельными тиражами, в которых будут разыгрываться пять первых призов по 1 миллиону таиландских бат (31 тысяча долларов) и 10 тысяч призов второй степени по 1 тысяче таиландских бат (31 доллар). Принимать участие в лотерее могут граждане Таиланда в возрасте старше 15 лет, сообщает радиостанция. Выигранные суммы будут перечисляться после каждого тиража на аккаунты победителей в таиландской электронной платежной системе PromptPay, а все деньги, потраченные на билеты стоимостью по 50 таиландских бат (1,55 доллара), будут возвращены игрокам по достижении 60 лет, пенсионного возраста, установленного в Таиланде как для мужчин, так и для женщин. При этом для игроков в возрасте от 60 лет и выше законопроект предусматривает возврат стоимости билетов через пять лет после игры или получение этих денег наследниками пенсионера в случае его смерти. Законопроект ограничивает сумму, которую один человек может потратить на билеты пенсионной лотереи в течение одного месяца, тремя тысячами бат (93 доллара), чтобы помешать обеспеченным людям оптом скупать тиражи лотереи, говорится в сообщении. Приобретение билетов пенсионной лотереи также дает ее участнику право получения дополнительных социальных пенсионных выплат с потраченных на билеты сумм, как с вложений в государственный пенсионный фонд, сообщает Парламентское радио. В Таиланде запрещены азартные игры кроме государственной лотереи и тотализатора на скачках. Государственная лотерея пользуется огромным и постоянным успехом у жителей страны.

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таиланд, общество , пенсионеры, лотерея